Alegrete| Moto fica embaixo de caminhonete após colisão em rotatória da Praça Nova

A colisão ocorreu na rotatória que interliga a Praça General Osório, Avenida Doutor Lauro Dorneles e Rua Waldemar Masson.

Conforme informações apuradas no local pela reportagem, a motorista da caminhonete, de 51 anos, seguia pela Praça General Osório e entrou na rotatória. No mesmo momento, o motociclista, um homem de aproximadamente 30 anos, trafegava no sentido Avenida Assis Brasil – Avenida Doutor Lauro Dorneles e colidiu contra a lateral do veículo. Com o impacto, a moto foi parar embaixo da caminhonete.

O motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de Alegrete. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele. A motorista da caminhonete passou mal após o acidente e também precisou de atendimento médico.

A Brigada Militar, o SAMU e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência. Nas imediações há câmeras de videomonitoramento que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.