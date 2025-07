Alegrete| Motorista capota carro na entrada do Rincão do São Miguel

Share on Email

A motorista trafegava no sentido Santiago/Alegrete quando entrou na via de chão batido, também conhecida como estrada do antigo lixão.

De acordo com informações apuradas no local, após passar pelo trevo de acesso da RSC-377 e percorrer alguns metros já na estrada de chão, a condutora perdeu o controle da direção, saiu da pista e o carro acabou capotando. Apesar do impacto, a motorista não sofreu ferimentos.

A Brigada Militar de Alegrete atendeu a ocorrência. O veículo teve avarias consideráveis em razão do capotamento.