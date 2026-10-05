Alegrete nas urnas: candidatos do município conquistam mais de 4 milhões de votos

Município teve oito candidatos naturais de Alegrete disputando cargos de governador, deputado federal e deputado estadual nas eleições gerais do Rio Grande do Sul

Alegrete voltou a ocupar espaço de destaque no cenário político do Rio Grande do Sul nas eleições gerais realizadas neste domingo, 4 de outubro de 2026. Candidatos naturais do município disputaram vagas para o Governo do Estado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, e a eleição terminou com três alegretenses eleitos: Luciano Zucco para o Governo do Estado, Fernanda Melchionna para a Câmara dos Deputados e Delegado Zucco para a Assembleia Legislativa.

Considerando os nomes apresentados na disputa, oito candidatos naturais de Alegrete concorreram a cargos estaduais e federais. O desempenho mais expressivo foi de Luciano Zucco, eleito governador ainda no primeiro turno. Fernanda Melchionna também garantiu a reeleição para a Câmara, enquanto Rodrigo Lorenzini Zucco, o Delegado Zucco, conquistou uma cadeira no Legislativo gaúcho.

Luciano Zucco é eleito governador no primeiro turno

O principal resultado envolvendo um alegretense veio na disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul. Luciano Lorenzini Zucco (PL) foi eleito governador do Estado no primeiro turno, com 3.516.048 votos, equivalentes a 58,05% dos votos válidos. A totalização foi concluída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de domingo.

Natural de Alegrete, Zucco disputou pela primeira vez o Governo do Estado. A chapa teve Silvana Covatti (PP) como candidata a vice-governadora. O resultado confirmou a eleição sem necessidade de segundo turno, já que o candidato ultrapassou a maioria absoluta dos votos válidos.

Em Alegrete, Zucco também terminou à frente na votação para governador. Na apuração municipal, obteve 53,21% dos votos válidos, segundo os dados divulgados com base na totalização do TSE. A vitória de Zucco coloca novamente um político nascido em Alegrete no centro da política estadual. Antes de disputar o Palácio Piratini, ele havia exercido mandato de deputado estadual e, em 2022, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Fernanda Melchionna é reeleita deputada federal

Na disputa para a Câmara dos Deputados, outro nome nascido em Alegrete obteve votação expressiva. Fernanda Melchionna (PSOL) foi reeleita deputada federal pelo Rio Grande do Sul com 280.262 votos, tornando-se a segunda candidata mais votada do Estado para a Câmara, atrás apenas de Maurício Marcon, que recebeu 379.834 votos.

Natural de Alegrete, Fernanda já exercia mandato na Câmara dos Deputados e garantiu mais uma eleição para o período de 2027 a 2031. O resultado de 2026 representa a continuidade da trajetória eleitoral da parlamentar, que já havia sido eleita deputada federal em 2018 e 2022, além de ter exercido mandato de vereadora em Porto Alegre.

Celeni Viana também disputou vaga na Câmara

Alegrete também teve Celeni Viana (PSD) na disputa para deputado federal. Natural do município, Celeni concorreu com o número 5551 e terminou a eleição sem conquistar uma cadeira. De acordo com os dados apresentados para a candidatura, Celeni de Oliveira Viana é natural de Alegrete e já havia disputado eleições municipais e estaduais anteriormente. Na totalização informada para o candidato, foram 1.807 votos no Estado.

Delegado Zucco conquista cadeira na Assembleia Legislativa

A representação alegretense também ganhou força na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Rodrigo Lorenzini Zucco, o Delegado Zucco (Republicanos), foi eleito deputado estadual com 128.599 votos. O resultado o colocou entre os candidatos mais votados de toda a eleição estadual. Na classificação geral, ficou atrás apenas de Adri Cherini, que recebeu 129.492 votos.O desempenho do alegretense correspondeu a cerca de 2,10% dos votos válidos para deputado estadual no Estado.

Cris Lohmann fica como suplente

Também pelo MDB, Cris Lohmann disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa.Natural de Alegrete, Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann recebeu 33.846 votos, correspondentes a aproximadamente 0,55% dos votos válidos. O resultado não foi suficiente para conquistar uma cadeira, e ela aparece na condição de suplente na composição do MDB.

Na lista de votação do partido, Cris Lohmann aparece depois dos cinco candidatos do MDB que conquistaram cadeiras, permanecendo entre os nomes que podem ser chamados em caso de eventual abertura de vaga durante a legislatura.

Márcio Amaral também fica na suplência

Outro alegretense que concorreu pelo MDB foi Márcio Amaral. O candidato recebeu 18.784 votos, equivalentes a 0,31% dos votos válidos. O resultado o colocou na condição de suplente pelo partido. Márcio Amaral aparece na lista estadual do MDB atrás de Cris Lohmann, mantendo-se entre os suplentes da legenda após a distribuição das cadeiras.

Dr. Paulo Bastos obtém 5.542 votos

Pelo PL, Dr. Paulo Bastos também disputou uma vaga na Assembleia Legislativa. Natural de Alegrete, Paulo Eduardo da Silva Bastos recebeu 5.542 votos, correspondentes a 0,09% dos votos válidos. Com o resultado, não conquistou uma das 55 cadeiras da Assembleia. O candidato é médico e teve sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral.

Kellen Iung fecha a lista de candidatos alegretenses

A eleição para deputado estadual teve ainda a participação de Kellen Iung, candidata pelo PSDB. Kellen da Costa Castilho Iung recebeu 283 votos, ficando na condição de suplente. O resultado correspondeu a menos de 0,01% dos votos válidos contabilizados para a Assembleia Legislativa.

Três eleitos e cinco suplentes

Ao final da apuração, a participação de Alegrete nas eleições gerais de 2026 produziu um resultado de três eleitos e cinco candidatos sem cadeira imediata.

Candidato Cargo Partido Votos Resultado Luciano Zucco Governador PL 3.516.048 Eleito no 1º turno Fernanda Melchionna Deputada federal PSOL 280.262 Eleita Delegado Zucco Deputado estadual Republicanos 128.599 Eleito Cris Lohmann Deputada estadual MDB 33.846 Suplente Márcio Amaral Deputado estadual MDB 18.784 Suplente Dr. Paulo Bastos Deputado estadual PL 5.542 Não eleito Celeni Viana Deputado federal PSD 1.807 Não eleito Kellen Iung Deputada estadual PSDB 283 Suplente

Os resultados estaduais para governador e deputados foram totalizados pelo TSE após o encerramento da votação de 4 de outubro. No caso das eleições proporcionais, a condição de eleito ou suplente decorre também da distribuição das cadeiras entre partidos e federações, e não apenas da votação individual.

Alegrete volta a ter protagonismo na política gaúcha

O resultado das urnas coloca novamente Alegrete em posição de destaque no mapa político do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez no pleito de 2026, o município esteve representado simultaneamente em três dos principais níveis da disputa estadual e federal.

Luciano Zucco comandará o Governo do Estado a partir de 2027, Fernanda Melchionna seguirá na Câmara dos Deputados e Delegado Zucco ocupará uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Com a totalização encerrada, o resultado de 2026 deixa uma nova configuração da representação alegretense: um governador, uma deputada federal e um deputado estadual eleitos.