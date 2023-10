Alegrete| Neste ano, 11 homens foram encontrados mortos por familiares ou vizinhos

O que chama a atenção é que todas as vítimas eram do sexo masculino e viviam sozinhas. As descobertas foram feitas por familiares, vizinhos ou transeuntes que encontraram os homens já sem vida. Em muitos casos, esses homens tinham histórico de consumo de álcool ou substâncias entorpecentes.

Março foi o início das ocorrências. No dia 15, um trabalhador rural de 56 anos foi encontrado sem vida em sua casa na localidade do Parové, no interior de Alegrete. Os policiais não encontraram sinais de violência e atribuíram a causa da morte a problemas de saúde após a realização de exame pericial.

Doze dias depois, em 27 de março, um homem de 49 anos, identificado como Yuri da Silva Cordeiro, foi encontrado morto em sua residência no bairro Vila Nova. Conhecido por seus problemas com álcool e ocasionalmente abrigado por um vizinho, sua morte não levantou suspeitas de crime.

Já no dia 19 de junho, um homem de 63 anos, João Carlos Antunes Macedo, foi encontrado sem vida em sua casa, também no bairro Vila Nova. Familiares acionaram o SAMU, que constatou o óbito por causas naturais, sem indícios de violência. No mesmo mês, um hóspede de 53 anos foi encontrado morto em um hotel da região central de Alegrete, também devido a um possível infarto. O terceiro caso no mesmo mês foi registrado no bairro Canudos: Edison Pereira Fagundes, de 59 anos, foi encontrado morto no quarto de sua residência por seus familiares. De acordo com informações apuradas pelo PAT, Edison era um trabalhador que atuava em serviços gerais e o relato foi de que teve um mal súbito e/ou infarto.

Em julho, dia 26, um cadáver foi descoberto em um campo no bairro Vila Nova e identificado como João Fernandes dos Santos Carvalho, de 57 anos. Sua morte foi considerada natural após a realização de necropsia, sem sinais de violência.

Agosto trouxe mais registros. No início do mês, o corpo de Robson Dorneles Rodrigues, de 52 anos, foi encontrado boiando no Rio Ibirapuitã. Ele havia desaparecido uma semana antes, e sua morte estava sob investigação, com a realização de necropsia. Outro caso foi de Breno Euclides Freitas da Rosa 62 anos, que foi encontrado morto em sua casa na Vila Nova, um dia após seu aniversário. Ele enfrentava problemas de alcoolismo, o que levanta a possibilidade de um mal súbito como causa da morte.

E nesta cronologia fúnebre, no dia 20 de setembro, Moacir Quiroga Naziazeno, de 56 anos, foi encontrado sem vida em sua casa no bairro Santo Antônio. A perícia determinou que a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio, e não foram encontradas evidências de crime. Ele tinha histórico de problemas de saúde relacionados ao alcoolismo.

Já no dia 4 de outubro, a vítima, identificada como Sergio Augusto Trindade Muniz, de 63 anos, foi encontrada sem vida em sua residência no bairro Ibirapuitã, Zona Leste de Alegrete. O registro da ocorrência foi feito por uma das irmãs da vítima. De acordo com informações da polícia, Sergio sofria de problemas de saúde pelo consumo de álcool, recusando-se a procurar tratamento médico. Nos últimos tempos, ele enfrentava dificuldades de locomoção, sendo suas irmãs responsáveis por sua alimentação e cuidados básicos de higiene.