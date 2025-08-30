Alegrete| No último dia do supermercado Nacional haverá muita queima de estoque

Nos últimos dias, em virtude do fechamento do supermercado Nacional em Alegrete, a empresa vem realizando diversas promoções numa espécie de "queima de estoque" para não acumular mercadorias no fim das atividades.

Em diversos momentos do dia, os repositores chegam com produtos até a loja com oferta por um preço mais baixo que o costumeiro comercializado nas prateleiras. A reportagem do PAT conversou com colaboradores do Nacional e procurou entender quais os produtos que foram a oferta na última semana. Segundo relato, produtos como energético, pão de queijo, papel higiênico, estavam com 70% do valor de mercado e geraram um grande engajamento por parte dos consumidores.

Ao longo deste sábado, 30, dia que a unidade será fechada, novos produtos devem passar por uma queima estoque. O Nacional encerra suas atividades às 20h de hoje e a rede Nicolini assume as instalações e serviços.

