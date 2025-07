Alegrete| O fim de semana terá recreação, cultura, esportes e shows; confira

Neste fim de semana, em Alegrete, mais uma programação de eventos vai abranger diversos segmentos. Muita música, festa junina, Brique da Praça e eventos típicos, prometem agitar o cenário de recreação no Município.

Logo nas primeiras horas desta manhã, ocorre o tradicional Brique da Praça com muita exposição, escultura e artesanato. Além disso está programada vacinação contra a Influenza e demais atividades das secretarias de Alegrete. O evento está previsto para o horário das 9h às 17h.

No período da tarde, ocorre a tradicional rodada do futebol amador no complexo Jockey. Quatro jogos da categoria 50 anos vão movimentar essa praça de esportes da Zona Leste de Alegrete.

Além disso, na rua gastronômica, se realiza a Festa Julina com o “Arraia da Venâncio. A partir das 15h, muito quentão, pastel e comidas que são marca deste tipo de atividade. DJ Raviê e Buda Mello agitam a festa e prometem sacudir o público presente.

No sábado à noite, teremos a Festivinhos no CTG Aconchego dos Caranchos. Muito vinho, queijo e comidas típicas do inverno gaúcho. Além disso, no clube Caixeiral ocorre mais uma festa atemporal dos anos 80, 90 e 2000.

No domingo, a banda Tenente Cascavel desembarca em Alegrete em mais um evento com a parceria da Prefeitura de Alegrete e Sesc. O evento marcará o lançamento oficial do Festival Alegretense da Canção (FAC), a partir das 19h no clube Cassino. No Baita Chão Eventos, haverá domingueira com Mario Junior.