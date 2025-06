Alegrete ocupa a 5ª posição entre as cidades da Fronteira Oeste no Índice de Progresso Social

Em 2025, Alegrete aparece na 5ª posição entre as cidades da Fronteira Oeste no Índice de Progresso Social. Conforme o ranking do IPS Brasil, o município alcançou 60,66 pontos. A liderança na região ficou com a cidade de Quaraí que obteve pelo segundo ano consecutivo a liderança, com a maior pontuação fronteiriça com 63,31 pontos.

Com 74.329 habitantes a cidade de Alegrete ocupou a nível nacional a posição 1.957 entre as 5.570 cidades. Já no RS entre os 497 municípios, ficou na 253º colocação. Com desempenho relativamente Neutro, o IPS Brasil apontou entre as Necessidades Humanas Básicas a subnutrição; esgotamento sanitário adequado e índice de perdas de água na distribuição a legenda relativamente Forte.

No quesito Moradia, Domicílios com Coleta de Resíduos Adequada, Domicílios com Paredes Adequadas e Domicílios com Piso Adequado o índice Fraco. Na Segurança Pessoal, os homicídios tiveram desempenho Forte. Nos Fundamentos do Bem-estar, Acesso ao Conhecimento Básico; Abandono no Ensino Médio; Distorção Idade-Série no Ensino Médio e Reprovação Escolar no Ensino Médio tiveram notas relativamente Fraco.

Já o Acesso à Informação e Comunicação em Alegrete teve nota Fraca em Cobertura de Internet Móvel (4G/5G) e Densidade de Internet Banda Larga Fixa. Itens como evasão do ensino médio; abandono do ensino fundamental; Ideb ensino fundamental e qualidade da internet móvel foram relativamente Neutro. Ná área de saúde e bem-estar o município teve desempenho Neutro. Na Qualidade do meio-ambiente, apenas a Supressão da Vegetação Primária e Secundária foi apontado como Fraco, os demais em estado Neutro.

Na área de Direitos Individuais, Resposta a Processos Previdenciários foi Fraco e Índice de Atendimento à Demanda de Justiça como Neutro. No quesito Liberdades Individuais e de Escolha o desempenho foi Forte, já a Inclusão Social foi considerada relativamente Neutra, assim como, o Acesso à Educação Superior.

O IPS é composto por dados socioambientais e de resultado, ou seja, o IPS não mede a quantidade de infraestrutura ou recurso investido em um município, o IPS mede se essa infraestrutura ou esse recurso estão trazendo resultados para as pessoas. Além disso, o IPS usa dados públicos, recentes, e que sejam disponíveis para todos os municípios do Brasil. O IPS responde a 12 perguntas orientadoras.

Confira a colocação de todos municípios da região pontuados pelo IPS Brasil:

Quaraí – 63,31

Uruguaiana – 63,05

São Borja – 61,38

Itacurubi – 60,62

Alegrete – 60,66

Itaqui – 60,18

Manoel Viana – 60,08

Rosário do Sul – 59,96

Barra do Quaraí – 59,75

Santana do Livramento – 59,03

São Gabriel – 58,75

Maçambará – 58,07

Santa Margarida do Sul – 55,65

O IPS é um índice nacional que mede a qualidade de vida da população de forma ampla e concreta, com base em 52 indicadores divididos em três grandes dimensões:

Necessidades Humanas Básicas (como segurança, moradia, saneamento e saúde básica)

Fundamentos para o Bem-estar (como acesso à informação, à educação e sustentabilidade)

Oportunidades (como inclusão social, direitos individuais e acesso à educação superior).

