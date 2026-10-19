Alegrete| Oktober Sport reúne mais de 3 mil praticantes em um fim de semana de esporte, saúde e solidariedade

A segunda edição do Oktober Sport movimentou mais de 3 mil praticantes, conforme balanço dos organizadores, entre sexta-feira e domingo, em Alegrete. Com uma programação diversificada, o evento transformou a Praça Rui Ramos, conhecida como Praça dos Patinhos, e também o parque Nehyta Ramos, em um grande espaço de integração, esporte, lazer e promoção da saúde.

Realizado pela Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação (ADC Grupo Superação), com coordenação do Instituto Desportivo e Cultural Alegretense, o evento reuniu atletas, famílias e a comunidade em torno de mais de 20 modalidades esportivas e atividades recreativas.

A programação começou na sexta-feira, com uma palestra sobre futebol ministrada por Paulo Henrique Bandeira, na Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Com duração de duas horas, a atividade reuniu desportistas e marcou a abertura oficial das ações.

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No sábado, desde as primeiras horas da manhã, a praça recebeu uma intensa programação esportiva. Entre as atividades estiveram jogos de câmbio, aulas de ginástica, tênis de mesa, karatê, judô, defesa pessoal, jiu-jítsu e futebol. Os participantes também puderam acompanhar uma trilha de mountain bike (MTB) pela estrada do Rincão de São Miguel, além das manobras radicais do Grupo Rolê de Bike. A abertura contou com a Banda da Guarnição de Alegrete, que abrilhantou o evento.

A programação incluiu ainda passeio de fusquinha, partida de vôlei com mães atípicas e uma corrida rústica, ampliando as possibilidades de participação e reforçando o caráter inclusivo do encontro.

Além de incentivar a prática esportiva e os hábitos saudáveis, o Oktober Sport também teve um importante componente solidário. Durante o evento, foram arrecadados alimentos não perecíveis, materiais de higiene e materiais escolares, que posteriormente serão destinados a entidades assistenciais.

No domingo, as atividades prosseguiram com a mesma intensidade. A primeira atração a sair foi a pedalada de 60 quilômetros até o Passo Novo, reunindo ciclistas logo nas primeiras horas do dia. O evento ainda contou com parceria do Rotary Club Norte Centro, com a campanha da vacinação, Sesc e Senac.

Ao longo da jornada, o público acompanhou e participou de atividades como kart, descida de carrinho de rolimã, apresentações da banda marcial da Escola Honório Lemes, aulas de ginástica, demonstração de airsoft, patinação, espaço kids, caminhada e passeio ciclístico. A programação também contou com exposição de carros antigos e oferta de serviços de saúde, incluindo uma campanha de conscientização sobre a poliomielite e a importância da vacinação.

A diversidade de atrações contribuiu para aproximar pessoas de diferentes idades e perfis, mostrando que o esporte pode ser uma ferramenta de integração social, qualidade de vida e participação comunitária.

Com avaliação positiva dos organizadores, a segunda edição do Oktober Sport consolida o evento no calendário de atividades esportivas e comunitárias de Alegrete. Segundo a organização, a programação ocorreu conforme o planejado, e a expectativa é ampliar ainda mais o evento em outubro de 2027.

O Oktober Sport é realizado pela ADC Grupo Superação, com coordenação do Instituto Desportivo e Cultural Alegretense e parceria da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL).

Mais do que reunir modalidades esportivas, o evento reforça a importância de iniciativas que unem esporte, saúde, inclusão e solidariedade, mobilizando a comunidade em torno de objetivos comuns.