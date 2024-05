Alegrete organiza a geração e distribuição da 75ª Chama Crioula do RS

O maior município do RS vai ser o palco de um dos maiores eventos tradicionalistas do RS, com a geração e distribuição da 75º Chama Crioula do Estado do RS, evento que será realizado no próximo mês de agosto aqui em Alegrete.

Caroline Figueiredo, que integra a Comissão organizadora, diz que já estão confirmados 1.400 cavalarianos. Ela informa que dia 17 de agosto, às 18h 30min, vai acontecer a geração da chama no Parque Dr Lauro Dornelles, que será palco desse grande evento tradicionalista do RS. E no dia 18, às 8h 30 min. acontecerá o ato de distribuição da centelha da chama as 30 Regiões Tradicionalistas do RS e mais duas do estado de Santa Catarina. Daqui, os grupos de cavalarianos levam as centelhas até suas Regiões tradicionalistas para, em setembro a chama crioula, símbolo da tradição, arder na Semana dos Festejos de 2024 em todas as cidades gaúchas.

Caroline Figueiredo da Comissão Organizadora

Ela acredita que esta geração da chama em 2024 terá um resignificado ainda maior, depois de tudo o que nosso Estado vem passando. -Será revestido de uma importância ainda maior, mostrando a resilência, força do povo gaúcho e o seu amor às tradições. O evento aqui da Terceira Capital Farroupilha, além dos cavalarianos terá delegações de todas as regiões do Estado que acompanham. O evento deve lotar a rede hoteleira e restaurantes da cidade, atesta.