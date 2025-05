Alegrete participa da 54ª Ciranda com duas prendas e presença de ex-BBB Matteus Amaral

A programação se estende até sábado (17), reunindo cerca de 80 prendas oriundas das 30 Regiões Tradicionalistas do Estado, que concorrem ao título máximo da 1ª Prenda do RS. Alegrete marca presença no evento com duas representantes: a médica veterinária e mestranda Milena Antunes, de 27 anos, e a estudante Isadora Pimentel, de 16 anos.

Representando a 4ª Região Tradicionalista, Milena Antunes é a atual 1ª Prenda Adulta da 4ª RT. Alegretense de nascimento, ela declara com orgulho sua ligação com o tradicionalismo e com o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, entidade que representa na Ciranda. “Carrego comigo, no peito e na alma, o amor pela minha casa: o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas”, destacou Milena, que também é mestranda em Cardiologia Veterinária pela Universidade Federal do Pampa.

Na categoria juvenil, Isadora Pimentel, 2ª Prenda Juvenil da 4ª RT, leva a trajetória de uma vida dedicada ao tradicionalismo. Sua caminhada começou cedo, aos três anos, como 3ª Prenda Dente de Leite do P.Q.T. Presilha da Amizade. Desde então, passou por diversas invernadas artísticas em Alegrete e, em 2022, assumiu o título de 3ª Prenda Juvenil do Grupo Nativista Ibirapuitã, entidade que segue representando. Em 2023, também foi escolhida 1ª Prenda Juvenil dos Festejos Farroupilhas de Alegrete e passou a integrar o Departamento Jovem da 4ª RT, despertando o desejo de alcançar novos desafios dentro do movimento.

A Ciranda Cultural das Prendas teve sua abertura oficial na quinta-feira pela manhã, com recepção das concorrentes no CTG Estância da Serra, e segue com atividades no espaço da Unicnec e no Centro de Eventos de Tramandaí. A grande final acontece no sábado (17), com jantar-baile e divulgação das vencedoras.

Uma das presenças mais comentadas no evento foi a do ex-BBB e vice-campeão da última edição do programa, Matteus Amaral, natural de Alegrete. Conhecido por valorizar a cultura gaúcha durante sua participação no reality, Matteus prestigiou o evento, conversou com a imprensa local e ressaltou a importância de manter viva a tradição gaúcha por meio de eventos como a Ciranda.

Além das provas escritas, orais e artísticas, a programação conta com uma série de atividades culturais abertas ao público. Na quinta-feira à noite, o Largo dos Estudantes Sônia Chemale sediou apresentações com o tema Folclore Litorâneo, abordando manifestações como Terno de Reis, Folia do Divino, Maçambiques e Quicumbis.

A 54ª Ciranda Cultural das Prendas é promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), com apoio da Prefeitura de Osório, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura.

PROGRAMAÇÃO DESTACADA:

Sexta-feira – 16/05

7h às 9h – Montagem da Mostra Folclórica (Unicnec – 1º andar)

9h15min – Avaliação da Mostra Folclórica (Ginásio da Unicnec)

Cerimônia de despedida das Prendas do RS 2024/2025

Sábado – 17/05

7h – Prova Oral e Artística nas categorias mirim, juvenil e adulta

22h – Fandango oficial com divulgação dos resultados, no Centro de Eventos de Tramandaí, com animação do Grupo Alma Gaudéria