Alegrete passa pelas pernambucanas no brasileirão de torcidas on-line e agora disputa com time da Bahia

Saudade. Essa é a palavra que define o sentimento dos esportistas que viram as competições e treinos serem paralisados durante o período de pandemia da Covid-19. Para tentar amenizar esse cenário, foi criado o Desafio de Torcidas, online, que está agitando as euipes femininas de handebol do Brasil.

A modalidade de handebol feminino em Alegrete resiste em meio a pandemia de novo coronavírus e a falta de incentivo ao esporte. Nos dias de hoje, em meio a pandemia as gurias do handebol alegretense tiveram de se reinventar e aderir ao novo.

Elas toparam um convite e estão disputando o Brasileirão de Handebol de Torcidas on-line, algo novo para turma que não nunca desistiu.

Elas estão acostumadas a estar dentro de quadra, mas a disputa agora é virtual. E logo no primeiro confronto, vitória da Associação Alegretense de Handebol contra o Handebol Feminino de Gameleira do Estado de Pernambuco, com parciais de 55% dos votos contra 45%, a disputa foi acirrada mas as meninas conseguiram se mobilizar e enviar para amigos, parentes para que votassem e ajudassem na conquista.

O handebol feminino de Alegrete avançou de fase e agora a história muda pois certamente o confronto será contra equipes com torcidas maiores e elas precisam da ajuda da comunidade.

As votações ocorrem nos storys do Instagram @handball.sport77, ainda restam quatro fases até a grande final. No próximo dia 27, acontece o confronto entre Associação Alegretense de Handebol e Associação Desportiva Real Handebol Clube – RHC Realhand representante da Bahia. A votação dia 27, inicia às 10h e encerra 24 horas após, ou seja dia 28, às 10h.

A página das alegretenses no Facebook é Associação Alegretense de Handebol, já no Instagram @aah_feminino, visite as páginas para saber mais do trabalho realizado pelo handebol alegretense.

O surgimento de equipes nos naipes masculino e feminino nasceu nos períodos de formações escolares, nos anos de 2015 e 2016. Ainda em 2015, as equipes masculina e feminina disputaram campeonatos a níveis regionais, e de 2016 em diante a coisa melhorou e a turma competiu em eventos regionais e estaduais.

Atualmente a Associação Alegretense de Handebol, há 2 anos carregando o nome da cidade, já representou o município em campeonatos nas cidades de Getúlio Vargas, Uruguaiana, São Gabriel, Rosário do Sul e outras cidades da região. A equipe feminina nos dois últimos anos ficou nos dois lugares mais alto do pódio. Em 2018, as gurias foram vice-campeã no citadino e em 2019, campeã em competição de nível estadual da região. O campeonato reuniu em torno de seis equipes, e com muito esforço do grupo de atletas conseguiram disputar mais uma vez o campeonato.

Júlio Cesar Santos Fotos: Associação Alegretense de Handebol