Alegrete perde a única linha de ônibus para Quaraí

Em contato com a Empresa Ouro e Prata, a informação foi de que a Linha era deficitária para a Empresa e não obtinha lucro suficiente para mantê-la em operação entre Quaraí e Alegrete.

A linha mencionada, saia de terça a sexta no horário das 08h30, porém, devido a baixa demanda nas passagens, a empresa tinha muitas despesas com os carros. Assim, Alegrete perde uma conexão importante com o município vizinho.

A Empresa mencionou também que encerrará a operação da linha Quaraí – Livramento, a qual era realizada terça-feira e sexta-feira no horário das 16h30, pelo mesmo motivo.

Na Linha Quaraí – Livramento a Empresa São João, de Victor Razzera, continuará operando diariamente no horário das 08h30, 10h30 e 17h55. Apenas a Empresa Ouro e Prata encerra atividades nessa Linha.