Alegrete perde empregos formais em junho e fecha 1º semestre negativo no Caged

O município de Alegrete encerrou o mês de junho com saldo negativo na criação de empregos com carteira de trabalho assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na última segunda-feira (04).

Em junho, Alegrete registrou 360 admissões e encerrou o mês com 389 desligamentos. Foram 29 postos de trabalhos extintos no sexto mês do ano. Num comparativo com o mesmo período de 2024, o cenário foi idêntico. Em junho de 2024, foram 349 admissões e 380 demissões, um saldo negativo de 31.

Neste ano, em junho apenas o setor de Indústria teve empenho positivo. Foram criados quatro posto de trabalho, resultado de 63 admissões e 59 desligamentos. O Comércio mais demitiu do que contratou em junho der 2025. Dos 124 admitidos, o setor encerrou 136 contratos de trabalho (-12). A Agropecuária fechou 11 postos de trabalhos formais. Foram 76 admissões e 87 desligamentos no setor do Agro. Na Construção também saldo negativo (-7), resultado das 12 admissões e 19 desligamentos no setor. O setor de Serviços registrou desempenho negativo na geração de empregos. Foram 88 demissões e 85 contratações em junho. Três postos de trabalhos cessados.

No acumulado do ano são 2.654 admissões e 2.654 desligamentos. Em um ano, 22 postos de trabalho foram fechados na cidade. Já nos últimos 12 meses (Julho 2024/Junho 2025), o desempenho é melhor. São 5.181 admissões e 4.883 desligamentos (298 novos postos de trabalho).

No semestre o município fechou 22 postos de trabalhos. De janeiro a junho houve 2.632 contratos e 2.654 demissões no período. O mês de maio foi o de maior contratos extintos (-77). Por outro lado, fevereiro registrou 61 novos postos de trabalhos na cidade.

Em 2024, o 1º semestre registrou o fechamento de 96 empregos formais. Das 2.437 admissões, o município encerrou os primeiros seis meses daquele ano com 2.533 demissões. Só em janeiro de 2024, foram fechados 200 postos de trabalho com carteira assinada. Em março houve a criação de 141 empregos.

O Rio Grande do Sul registrou 76,4 mil novas vagas com carteira assinada em 2025, resultado de 889.135 contratações e 812.767 desligamentos entre janeiro e junho. Os números indicam um crescimento de aproximadamente 103% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 37,5 mil.

O Estado foi o quinto no país com maior saldo positivo no ano, atrás apenas de São Paulo (349,9 mil), Minas Gerais (149,3 mil), Paraná (94,2 mil) e Santa Catarina (80,4 mil). A Região Sul ocupou o segundo lugar na geração de empregos no país, com 250.968 novos postos, em um ranking liderado pela Região Sudeste, com 580.397 vagas formais.

Em junho, o RS apresentou saldo de 2.443 vagas formais, a partir de 123.412 contratações e 120.969 desligamentos no mês, um crescimento de 128,3% em comparação a junho de 2024, quando o Estado apresentou a redução de 8.630 postos – consequência das enchentes. Os cinco municípios com maior número de vagas formais criadas no mês foram: Porto Alegre (534), Vacaria (506), Canoas (465), Gramado (296) e Vera Cruz (296).

Os serviços lideraram o ranking de empregos formais criados por grupamento de atividades no mês, com 2.929 novos postos. O comércio ocupou a segunda posição, com a geração de 642 vagas. Em seguida está a construção, com 10 vagas. Os setores da agropecuária e da indústria ficaram com saldo negativo no mês, com menos 196 e 942 vagas com carteira assinada, respectivamente.

O Brasil abriu 166,6 mil vagas formais de trabalho em junho. O número é fruto de 2,14 milhões de contratações e 1,97 milhão de demissões. Os dados representam uma queda de 19% em relação a junho do ano passado, quando foram criados cerca de 206,3 mil empregos com carteira assinada.

No acumulado do ano foram criados 1,22 milhão de empregos. Todos os cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo em junho. A fila foi puxada com folga por serviços, com 77 mil postos criados, seguido por comércio (32,9 mil), agropecuária (25,8 mil), indústria (20,1 mil) e construção (10,6 mil).

Em junho, 26 das 27 unidades da federação registraram um saldo positivo, com destaque para São Paulo (40 mil), Minas Gerais (24 mil) e Rio de Janeiro (15 mil). O único estado com saldo negativo foi Espírito Santo, com 3,3 mil demissões. As demissões no estado aconteceram, principalmente, no setor de cultivo de café.