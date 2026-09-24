Alegrete pode ter 34°C e trovoadas no fim de semana, prevê Inmet

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica chuva e trovoadas durante o fim de semana. Na segunda-feira (28), a temperatura volta a cair, com máxima prevista de 24°C.

A diferença entre a mínima desta quinta-feira e a máxima projetada para domingo chega a 27°C.

Previsão para os próximos dias

Dia Condição do tempo Mínima Máxima Quinta (24) Poucas nuvens, possibilidade de geada pela manhã e muitas nuvens à noite 7°C 26°C Sexta (25) Céu claro 14°C 32°C Sábado (26) Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 19°C 32°C Domingo (27) Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas 18°C 34°C Segunda (28) Encoberto, com pancadas de chuva isoladas 18°C 24°C

Fonte: Inmet, previsão para Alegrete consultada em 24/09/2026.

Sexta-feira terá céu claro e calor

A sexta-feira (25) deve ser o dia mais estável da sequência. A previsão indica céu claro durante todo o dia, com temperatura máxima de 32°C.

O vento deve soprar fraco, predominantemente do quadrante norte. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 40% durante a tarde.

Calor aumenta no fim de semana

No sábado (26), as temperaturas continuam elevadas, com máxima prevista de 32°C. Ao mesmo tempo, o tempo começa a mudar, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

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O domingo (27) deve ser o dia mais quente do período, com máxima de 34°C. A previsão mantém muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.

Na segunda-feira (28), a instabilidade permanece, mas a temperatura cai. O dia deve ser encoberto, com pancadas de chuva isoladas e máxima de 24°C. O vento passa a soprar de leste e sudeste, com intensidade moderada.

Até a consulta realizada nesta quinta-feira, o Inmet não indicava aviso meteorológico ativo para a região de Alegrete. Como a previsão de chuva e trovoadas pode sofrer alterações, a orientação é acompanhar as atualizações do Inmet e da Defesa Civil.

Recentemente, na segunda-feira (21), a Defesa Civil de Alegrete emitiu alerta para possibilidade de tempestade severa.

Primavera começa com temperaturas em elevação

A primavera começou na terça-feira (22), trazendo também dias gradualmente mais longos e uma tendência de elevação das temperaturas.

Nesta quinta-feira, o sol nasce às 6h33 e se põe às 18h41. No domingo, o nascer do sol ocorre às 6h29, enquanto o pôr do sol está previsto para 18h42.

Em caso de emergência provocada por temporal, como queda de árvores, destelhamentos ou alagamentos, a Defesa Civil atende pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.