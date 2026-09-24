Alegrete pode ter 34°C e trovoadas no fim de semana, prevê Inmet

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica chuva e trovoadas durante o fim de semana. Na segunda-feira (28), a temperatura volta a cair, com máxima prevista de 24°C.
A diferença entre a mínima desta quinta-feira e a máxima projetada para domingo chega a 27°C.
Previsão para os próximos dias
|Dia
|Condição do tempo
|Mínima
|Máxima
|Quinta (24)
|Poucas nuvens, possibilidade de geada pela manhã e muitas nuvens à noite
|7°C
|26°C
|Sexta (25)
|Céu claro
|14°C
|32°C
|Sábado (26)
|Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
|19°C
|32°C
|Domingo (27)
|Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas
|18°C
|34°C
|Segunda (28)
|Encoberto, com pancadas de chuva isoladas
|18°C
|24°C
Fonte: Inmet, previsão para Alegrete consultada em 24/09/2026.
Sexta-feira terá céu claro e calor
A sexta-feira (25) deve ser o dia mais estável da sequência. A previsão indica céu claro durante todo o dia, com temperatura máxima de 32°C.
O vento deve soprar fraco, predominantemente do quadrante norte. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 40% durante a tarde.
Calor aumenta no fim de semana
No sábado (26), as temperaturas continuam elevadas, com máxima prevista de 32°C. Ao mesmo tempo, o tempo começa a mudar, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Leia mais: De Alegrete para o topo da Ásia: Bergson vira Rei do Gol na Malásia e chega à seleção
O domingo (27) deve ser o dia mais quente do período, com máxima de 34°C. A previsão mantém muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.
Na segunda-feira (28), a instabilidade permanece, mas a temperatura cai. O dia deve ser encoberto, com pancadas de chuva isoladas e máxima de 24°C. O vento passa a soprar de leste e sudeste, com intensidade moderada.
Até a consulta realizada nesta quinta-feira, o Inmet não indicava aviso meteorológico ativo para a região de Alegrete. Como a previsão de chuva e trovoadas pode sofrer alterações, a orientação é acompanhar as atualizações do Inmet e da Defesa Civil.
Recentemente, na segunda-feira (21), a Defesa Civil de Alegrete emitiu alerta para possibilidade de tempestade severa.
Primavera começa com temperaturas em elevação
A primavera começou na terça-feira (22), trazendo também dias gradualmente mais longos e uma tendência de elevação das temperaturas.
Nesta quinta-feira, o sol nasce às 6h33 e se põe às 18h41. No domingo, o nascer do sol ocorre às 6h29, enquanto o pôr do sol está previsto para 18h42.
Em caso de emergência provocada por temporal, como queda de árvores, destelhamentos ou alagamentos, a Defesa Civil atende pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.
Seja o primeiro a comentar