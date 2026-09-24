Alegrete pode ter 34°C e trovoadas no fim de semana, prevê Inmet

24 de setembro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Céu carregado de nuvens escuras de tempestade sobre a silhueta de árvores
Imagem ilustrativa: nuvens de tempestade no Rio Grande do Sul. Foto: Ariel Mergener Henckel, via Wikimedia Commons, sob licença CC BY-SA 3.0.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica chuva e trovoadas durante o fim de semana. Na segunda-feira (28), a temperatura volta a cair, com máxima prevista de 24°C.

A diferença entre a mínima desta quinta-feira e a máxima projetada para domingo chega a 27°C.

Previsão para os próximos dias

DiaCondição do tempoMínimaMáxima
Quinta (24)Poucas nuvens, possibilidade de geada pela manhã e muitas nuvens à noite7°C26°C
Sexta (25)Céu claro14°C32°C
Sábado (26)Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas19°C32°C
Domingo (27)Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas18°C34°C
Segunda (28)Encoberto, com pancadas de chuva isoladas18°C24°C

Fonte: Inmet, previsão para Alegrete consultada em 24/09/2026.

Sexta-feira terá céu claro e calor

A sexta-feira (25) deve ser o dia mais estável da sequência. A previsão indica céu claro durante todo o dia, com temperatura máxima de 32°C.

O vento deve soprar fraco, predominantemente do quadrante norte. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 40% durante a tarde.

Calor aumenta no fim de semana

No sábado (26), as temperaturas continuam elevadas, com máxima prevista de 32°C. Ao mesmo tempo, o tempo começa a mudar, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Leia mais: De Alegrete para o topo da Ásia: Bergson vira Rei do Gol na Malásia e chega à seleção

O domingo (27) deve ser o dia mais quente do período, com máxima de 34°C. A previsão mantém muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.

Na segunda-feira (28), a instabilidade permanece, mas a temperatura cai. O dia deve ser encoberto, com pancadas de chuva isoladas e máxima de 24°C. O vento passa a soprar de leste e sudeste, com intensidade moderada.

Até a consulta realizada nesta quinta-feira, o Inmet não indicava aviso meteorológico ativo para a região de Alegrete. Como a previsão de chuva e trovoadas pode sofrer alterações, a orientação é acompanhar as atualizações do Inmet e da Defesa Civil.

Recentemente, na segunda-feira (21), a Defesa Civil de Alegrete emitiu alerta para possibilidade de tempestade severa.

Primavera começa com temperaturas em elevação

A primavera começou na terça-feira (22), trazendo também dias gradualmente mais longos e uma tendência de elevação das temperaturas.

Nesta quinta-feira, o sol nasce às 6h33 e se põe às 18h41. No domingo, o nascer do sol ocorre às 6h29, enquanto o pôr do sol está previsto para 18h42.

Em caso de emergência provocada por temporal, como queda de árvores, destelhamentos ou alagamentos, a Defesa Civil atende pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*