Alegrete| Polícia Civil prende homem investigado por duas tentativas de estupro

A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, após decisão do Poder Judiciário que acolheu o pedido de prisão preventiva apresentado durante o andamento das investigações.

Segundo a Polícia Civil, uma das ocorrências teve início após uma mulher registrar que teria sido atacada pelo investigado em via pública, no bairro Saint Pastous. Conforme o relato, ela sofreu agressões físicas e ficou lesionada durante a ação.

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O segundo fato foi comunicado à polícia pela mãe de uma adolescente, que era companheira do investigado. De acordo com a ocorrência, o homem teria tentado abusar sexualmente da própria enteada na residência da família, também localizada no bairro Saint Pastous. Os dois episódios teriam ocorrido no mês de julho.

Diante da gravidade dos relatos e dos elementos reunidos durante a investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi deferido pela Justiça e o mandado cumprido nesta segunda-feira.

A delegada Fernanda Mendonça, responsável pelas investigações, destacou que a Polícia Civil trata com prioridade os crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles que envolvem crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Toda conduta criminosa será investigada e responsabilizada, no âmbito policial, com rigor”, afirmou a delegada. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Após os procedimentos legais na Delegacia de Polícia, o investigado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que informações sobre crimes podem ser repassadas de forma sigilosa pelos seguintes canais:

Plantão: (55) 3427-0300

WhatsApp: (55) 98451-1689