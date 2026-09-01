Alegrete| Porta de ônibus se abre, menino cai e roda passa sobre o pé; vítima está no bloco cirúrgico

Um menino de 12 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira (1º) após cair de um ônibus da Expresso Fronteira D’Oeste, em Alegrete. O acidente aconteceu quando o coletivo, que fazia o trajeto da Zona Leste em direção ao Centro da cidade, passava pela rotatória localizada nas proximidades do Centro Social Urbano. Segundo as informações preliminares, foi nesse momento que a porta do ônibus, que faz a linha Dr. Romário, se abriu e o menino caiu no asfalto. Na sequência, o coletivo passou sobre o pé direito da criança, provocando ferimentos que exigiram atendimento médico.

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O menino foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou o atendimento no local e o encaminhou para atendimento hospitalar. Conforme as informações apuradas até o momento, a criança encontra-se no bloco cirúrgico. Ainda não foram divulgadas informações oficiais detalhadas sobre seu estado de saúde.

A Guarda Municipal atendeu à ocorrência e realizou os procedimentos cabíveis na Delegacia de Polícia. A dinâmica do acidente, entretanto, ainda não está completamente esclarecida. Um dos principais pontos que deverão ser apurados é o motivo pelo qual a porta do ônibus se abriu enquanto o veículo fazia a rotatória, permitindo que a criança caísse para fora do coletivo.

A empresa Fronteira D’Oeste está prestando todo o apoio necessário à família e acompanhando a situação.

Segue a nota:

A Expresso Fronteira D’Oeste informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo um de seus veículos, no qual um passageiro ficou ferido e foi encaminhado para atendimento hospitalar.

Neste momento, nossa prioridade é o bem-estar da vítima. A empresa está acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário aos familiares.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, e a empresa permanece à disposição para colaborar

A Expresso Fronteira D’Oeste manifesta sua solidariedade à vítima e aos seus familiares e seguirá acompanhando de perto a evolução do caso.