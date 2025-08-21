Alegrete prepara audiência pública para consolidar Plano Municipal de Arborização Urbana

Na reta final de construção do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), Alegrete se aproxima de uma etapa decisiva. A audiência pública, prevista para a última semana de setembro, deverá reunir comunidade, técnicos e gestores para consolidar as propostas que irão orientar o futuro da arborização na cidade.

O plano é desenvolvido pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Neofloresta Serviços Ecossistêmicos. Nesta semana, uma reunião de atualização marcou o avanço do projeto, com a presença da secretária Gabriella Trindade Segabinazi, da engenheira florestal Gabriela Leonardi Urbanetto e do engenheiro florestal Ciro Costa, diretor executivo da Neofloresta e responsável técnico pelo PMAU.

Gestão e participação popular

Entre os temas discutidos, ganharam destaque a centralização da gestão da arborização urbana, o resgate de arquivos históricos e do Plano Diretor, além da análise do questionário aplicado à população.

O levantamento mostrou que os alegretenses avaliam de forma positiva a arborização atual, mas apontam a necessidade de expandir a cobertura arbórea, reforçando a importância de um plano estruturado e de longo prazo.

Um futuro mais verde

Segundo a secretária Gabriella Segabinazi, a construção do PMAU é um processo que alia técnica e participação popular. “Estamos organizando um documento que vai além do plantio de árvores. Ele projeta uma cidade mais resiliente às mudanças climáticas e com mais qualidade de vida para todos”, afirmou.

A expectativa é que, após a audiência pública, o plano seja concluído e apresentado oficialmente, colocando Alegrete entre os municípios que tratam a arborização urbana como política estratégica para o desenvolvimento sustentável.