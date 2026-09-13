Alegrete prepara primeiro exercício simulado de proteção e Defesa Civil

O Grupo de Trabalho responsável pelo 1º Exercício Simulado de Proteção e Defesa Civil de Alegrete realizou, nesta semana, mais uma reunião de planejamento para a atividade, que será realizada no dia 30 de setembro, no Ginásio da Escola Municipal Eurípedes Brasil Milano.

O exercício terá como cenário uma situação de inundação no município e reunirá os diferentes órgãos e serviços que integram a estrutura de resposta da Defesa Civil. A proposta é avaliar a capacidade de mobilização das equipes e o tempo de resposta diante de uma situação de emergência.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, aproximadamente 30 serviços que participam da estrutura municipal serão acionados durante a simulação.

“A ideia é verificar o tempo de resposta e como cada serviço vai atuar no socorro e no atendimento às necessidades da população em uma situação de inundação”, explica Rodrigues.

De acordo com a Defesa Civil, dois simulados de mesa já foram realizados como parte da preparação. Novas reuniões de planejamento ainda estão previstas até a realização do exercício.

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Prevenção

A atividade também está relacionada à preparação do município para eventos climáticos extremos. A Defesa Civil destaca a necessidade de manter as equipes integradas e os procedimentos definidos para reduzir o tempo de resposta em situações que possam afetar a população.

A previsão de atuação do fenômeno El Niño a partir de outubro também reforça, segundo o órgão, a necessidade de atenção às medidas de prevenção e preparação para possíveis eventos de chuva e inundação.

O exercício do dia 30 será utilizado para identificar dificuldades, testar procedimentos e avaliar a atuação conjunta dos serviços envolvidos. A partir dos resultados, poderão ser definidos ajustes nos protocolos de resposta a situações de emergência no município.