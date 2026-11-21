Quem pretende aproveitar o feriadão em Alegrete deve ficar atento às condições do tempo neste sábado (21). A previsão meteorológica indica temperaturas mais elevadas ao longo do dia, períodos de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, especialmente durante a noite.

De acordo com dados do site meteorológico Climatempo, este sábado terá temperaturas entre 18°C e 30°C. O dia começa com presença de sol, mas a nebulosidade aumenta gradualmente. Para a noite, são esperadas pancadas de chuva. O volume estimado de precipitação é de 0,5 milímetro.

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A instabilidade também deve marcar o domingo (22), quando a previsão aponta para temperaturas entre 19°C e 27°C. Ao longo do dia, o sol aparece entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva passageira. À noite, o tempo deve voltar a ficar firme. O acumulado previsto é de 10,2 milímetros, o maior volume entre os períodos analisados.

Atenção para quem vai viajar ou realizar atividades ao ar livre

Com a previsão de mudanças nas condições meteorológicas, a orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo antes de sair de casa, principalmente para quem pretende viajar, participar de eventos ou aproveitar atividades ao ar livre durante o feriadão.

Embora o sábado comece com temperaturas agradáveis e tenha possibilidade de alcançar os 30°C, a chuva prevista para a noite e a instabilidade esperada no domingo exigem atenção no planejamento das atividades.

A recomendação é aproveitar os períodos de tempo firme, sem deixar de considerar a possibilidade de mudanças nas condições climáticas ao longo do fim de semana.