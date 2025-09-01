Alegrete| Projeto pioneiro do Rotary promove terapia assistida por animais a pessoas em tratamento

Um projeto do Rotary Clube Alegrete Norte Centro vai iniciar um trabalho diferenciado; a terapia assistida por animais com o Projeto Cão Terapheuta. A atividade consiste em levar cães previamente cadastrados a locais onde existem pessoas em tratamento ou casas de repouso.

Elaine da Silveira diz que a terapia com cães é cada vez mais mais utilizada como suporte terapêutico e a tendência é o aumento dos serviços assistidos por animais, devido as evidências cada vez maiores por meio de trabalho de pesquisas dos benefícios desta interação humano-animal.

Ela é intervenção dirigida que pode ser direcionada a cada patologia e faixa etária ou mesmo pessoas sadias e que o animal de estimação com rígidos criterios de comportamento e saúde é parte integrante do processo de tratamento.

A veterinária Salete Jaques é uma das parcerias do Projeto do Rotary. Ela esclarece que todos animais em que os tutores aceitaram participar do Cão Terapheuta devem ser dóceis e um dia antes das visitas devem passar por higienização e até as patas serem limpas para que possam fazer essa interação- humano.

Marileusa Galarça, uma das que integra o projeto, informa que integrantes do trabalho, tutores e seus cães vão desfilar agora na Semana da Pátria.