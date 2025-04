Alegrete promove 39ª Rústica do Trabalhador

No dia 1º de maio, Alegrete se prepara para receber corredores de todas as idades na 39ª Rústica do Trabalhador .

Promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sesc Alegrete , a prova terá percursos de 3km, 5km e 10km na categoria adulta, além de uma modalidade Kids, garantindo que as crianças também possam se divertir e participar dessa celebração do trabalho e do esporte. A largada acontecerá a partir das 8h, no Parque Rui Ramos (Avenida Eurípedes Brasil Milano).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As inscrições são limitadas a 400 participantes e podem ser realizadas pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas , no valor de R$30. Na categoria Kids, o limite é de 30 participantes e as inscrições são gratuitas.

Haverá premiação em troféus do 1º ao 5º lugar na categoria geral, e todos os corredores que completarem o percurso certificação medalhas de participação. O regulamento completo e outras informações sobre o evento podem ser obtidos no site do Sesc, pelo telefone (55) 3422-5992 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383.