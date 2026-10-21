Alegrete promove coleta de resíduos eletroeletrônicos em dois pontos nesta semana

Nesta semana, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Natusomos, realiza mais uma campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos, com o objetivo de incentivar o descarte correto desses materiais e contribuir para a preservação ambiental.

A programação inicia nesta quarta-feira (21), com uma coleta descentralizada na Praça do Passo Novo, das 8h às 11h. Já na quinta-feira (22), a ação será realizada na Avenida Freitas Valle, na lateral do Centro Cultural, das 8h às 16h.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população ao serviço de recolhimento de equipamentos eletrônicos sem uso, evitando o descarte irregular e os impactos ambientais causados por esses materiais. As campanhas ocorrem, em geral, a cada dois meses, reforçando a importância da conscientização e da participação da comunidade.

Todo o material recolhido em Alegrete é encaminhado à empresa Natusomos, localizada no município de Horizontina, responsável pela reciclagem e pelo reaproveitamento dos resíduos na fabricação de novos bens.

O descarte inadequado de eletroeletrônicos pode provocar a contaminação do solo e da água, além de representar riscos à saúde pública. Por isso, a destinação correta desses materiais é fundamental para reduzir os danos ao meio ambiente e estimular hábitos mais sustentáveis.

Somente em 2025, foram recolhidos 170.338 quilos de lixo eletrônico em Alegrete, resultado que evidencia a participação da comunidade e a importância da continuidade das ações de coleta.