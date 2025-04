Alegrete promove encontros Ciclo de Leituras Humanitárias

O primeiro encontro é especial alusivo à Semana Estadual de Bibliotecas Públicas com o tema “120 anos do nascimento de Érico Veríssimo”. No sábado, dia 26, às 18h, haverá conversa sobre o livro Incidente em Antares, e dois contos do escritor: As mãos de meu filho e Os devaneios do general.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Em Maio (31), está programado uma roda de conversa sobre os livros de contos: A estrutura da bolha de sabão, de Lygia Fagundes Telles, e O ovo apunhalado, de Caio Fernando Abreu. Também o livro infantojuvenil da escritora Lygia Bojunga, a Bolsa Amarela.

Já para o mês de junho, dia 28, será trabalhado o contexto local, com o livro Política e Ditadura em Alegrete, do professor Diego Braga, aqui de Alegrete. E também o livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva (mesmo autor de Ainda Estou Aqui).

Os promotores explicam que em razão da reforma no Centro Cultural, os encontros do Ciclo serão realizados em parceria do Mercado e Café Quinta de Aurora, (Venâncio Aires esquina com Coronel Cabrita).

Os encontros dos meses de maio (sábado 31) e junho (sábado 28) têm como tema os 61 anos do Golpe e a Ditadura. O Ciclo de Leituras Humanitárias faz parte de ações para a Agenda 2030 ONU pensando os 17 ODS.

Como funciona:

De duas a três leituras por encontro, você pode escolher qual ler, ou leia todas se puder, afinal, é muito mais enriquecedor para a conversa. Os participantes vão conversar sobre o tema principal e relacionados. Um momento de compartilhar leitura.