Alegrete prova que felicidade não é conceito, é vivência coletiva

Depois de palestras e intervenções, nas quais, com seu entusiasmo natural, contagiou os locais por onde passou, no dia 29, Cosete esteve no Parque Rui Ramos, acompanhada por gestores da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, além de escolas urbanas e rurais que se integraram em um dia repleto de atividades voltadas à promoção da felicidade.

Durante o evento, foi realizada a Corrida da Felicidade, vencida por alunos do Polo do Jacaquá. O grupo recebeu de Cosete um boné que ela trouxe do Butão, um dos países que mede o nível de felicidade de seu povo.

Cosete destacou que já esteve na ONU e no próprio Butão, onde pôde conhecer a metodologia desse país que busca a felicidade a partir de nove indicadores: bem-estar psicológico (diante da crescente pandemia de problemas de saúde mental), saúde em geral, educação, tempo para lazer, vitalidade comunitária, diversidade cultural, resiliência ambiental (cuidado com o meio ambiente) e boa governança.

Depois ela assistiu atentamente uma performance da Banda da Escola Honório Lemes.