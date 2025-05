Alegrete reafirma excelência na ovinocultura com prêmios na Fenovinos

Ao todo, três expositores alegretenses — Cabanha Tapera, Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete (IFF) e Fazenda Cavalheiro — representaram a cidade no evento, obtendo resultados expressivos.

Cabanha Tapera: genética texel premiada

Com foco na raça Texel, a Cabanha Tapera, de propriedade de Bruno Motta, Mayra Motta, Inácio e Martin, obteve reconhecimento com diferentes animais no julgamento da categoria RGB:

Catimbal 14 – Grande Campeã Ovino do Futuro (RGB)

Catimbal 10 – 4ª Melhor Fêmea Ovino do Futuro (RGB)

Catimbal 02 – Campeã Borrega Menor (RGB)

Catimbal 08 – 3ª Melhor Fêmea Borrega Júnior (RGB)

IFF Alegrete conquista em duas raças

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete também teve desempenho relevante na Fenovinos, competindo nas raças Crioula e Texel.

Na raça Crioula:

IFFCA 45 – Grande Campeã (RGB)

IFFCA 53 – 3ª Melhor Fêmea (RGB)

IFFCA 49 – 4ª Melhor Fêmea (RGB)

Na raça Texel:

IFFCA 121 – 4ª Melhor da Categoria

Fazenda Cavalheiro: título de Reservado Grande Campeão

Com atuação na raça Crioula, a Fazenda Cavalheiro, de propriedade de Luiz Fernando Salvo, conquistou um dos principais títulos da feira:

Sanga do Areal Farrapo 41 – Reservado de Grande Campeão da Fenovinos

Sobre a 37ª Fenovinos

A edição de 2025 da Fenovinos reuniu 588 ovinos inscritos, de 14 raças distintas, com 514 efetivamente julgados — sendo 171 machos e 343 fêmeas — em cinco pistas do Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz. O evento contou com a participação de 121 expositores de quatro estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), com apoio da Prefeitura de Vacaria e outras entidades, a feira teve atividades técnicas promovidas pelo Senar e reafirmou seu papel como vitrine da ovinocultura brasileira.

Durante a programação, foi anunciada a próxima sede da Fenovinos: o evento de 2026 será realizado entre os dias 13 e 17 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Fenasul Expoleite.

A lista completa dos campeões por raça e categoria pode ser acessada no site oficial da Arco: www.arcoovinos.com.br, nas abas “Exposições” e “Resultados”.