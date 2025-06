Alegrete realiza conferência para avanço da igualdade racial no município

Nesta semana o município de Alegrete realizou a I Conferência Municipal para Promoção da Igualdade Racial. O cerimonial ficou a cargo de Ian Rodrigues.

Com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, as atividades foram organizadas pelo Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial (COMPIR), através da professora Jeoceana Teixeira Neves e o vice-presidente Carlos Inar Dorneles e também pela Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social. O encontro foi todo desenvolvido no Salão de Atos da Urcamp – Campus Alegrete.



A conferência contou com um dia inteiro de programação intensa, focada em debates e proposições para o avanço da igualdade racial no município. Segundo os organizadores o objetivo foi aprofundar a discussão sobre a luta contra o racismo e a intolerância, e propor políticas públicas eficazes.

Uma recheada programação contou com pronunciamentos de autoridades e representantes do COMPIR.

A professora Stael Soraya dos Santos Rosa, proferiu a palestra sobre Políticas Públicas na Educação pela Perspectiva Reparatória-Cotas Raciais Lei 12.711/2012.

Os músicos Daniel Rodrigues e Camila Teixeira, fizeram uma belíssima apresentação cultural a exemplo do Coral Vozes Negras, formado pelos alunos do Ensino Médio Demétrio Ribeiro.

Ana Suzete Gomes, artesã responsável pela Exposição “Negra Essência “, encantou a todos com a beleza do trabalho Cultura em forma de tecidos.

Já o painel de debates, teve como mediador Dr. Márcio Sonêgo e teve como temática “Desafios e Possibilidades na Diminuição das Desigualdades Sociais por um Olhar “Negro” teve como participantes João Baptista Leivas Neto,Rosa Irene Madeira, Cristiane Viana, Marione Jaques, Caroline Dorneles e Neusa.

As plenárias por Eixos Temáticos abordaram “O mito da Democracia Racial no Brasil”, palestraram Diego Diniz da OAB Subseção Alegrete e Joana Baptista Leivas Neto, Diretora da Secretaria do Meio Ambiente.

O “Racismo e Intolerância Religiosa”, teve moderação de Cristiane Viana, com palestras da Dra. Vanessa Nunes Panziera e da Dra. Sandra Carvalho e Caroline.

A “Reparação: Lei e Poder Público”, a palestra foi ministrada pela Professora Aline Castilhos.

A conferência também contou com a participação de figuras importantes na luta pela igualdade racial, incluindo ex-presidentes do COMPIR e representantes de diversas entidades e secretarias municipais. No entendimento dos participantes, o evento representou um passo importante para Alegrete na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.