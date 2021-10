Alegrete realiza primeiro curso de formação de condutores de veículos de tração animal

Esse curso tem o objetivo de obedecer a Lei 6.134/2019, que disciplina a circulação de veículos de tração animal e de Propulsão humana no âmbito do município de Alegrete e visa qualificar os condutores desses veículos, no que se refere aos cuidados com os animais, evitando assim os maus tratos e também as condições na condução em relação ao Trânsito, obedecendo as normas elencadas no CTB.

Num sol escaldante, o flagrante de um carroceiro cuidadoso e amigo do cavalo

Segundo o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, esse será o primeiro curso de formação de outros que acontecerão. “Neste primeiro momento temos vinte cadastrados para o curso e daqui para frente de forma educativa passará a ser colocado em prática a lei 6.134/2019”, destacou o Secretário, que ainda agradeceu o apoio da ONG OPA e também ao gabinete da vereadora Dileusa Alves.