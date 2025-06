Alegrete realiza programação voltada à poluição plástica durante Semana do Meio Ambiente

A programação ocorre até o dia 6 de junho, sendo organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Neste ano, as atividades estão centradas no tema “Poluição Plástica”, foco global do Dia Mundial do Meio Ambiente.

A primeira atividade da semana foi realizada às 10h na Praça Getúlio Vargas, com uma blitz de conscientização ambiental em parceria com a Secretaria de Segurança Pública.

Na quarta-feira (4), às 9h, haverá uma ação de revitalização de praça e panfletagem com a participação de alunos da Escola Municipal de Ensino Básico Honório Lemes.

A quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, será marcada por diferentes iniciativas. Das 8h às 16h, haverá coleta de resíduos eletrônicos no local Natusomos. No mesmo dia, será realizada a ação “Troque recicláveis e eletrônicos por uma muda de planta”, com distribuição de mudas ornamentais e aromáticas das 8h30 às 15h. Essa atividade conta com o apoio da Secretaria de Agricultura, do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), da Corsan, do Exército, entre outras instituições.

A Semana do Meio Ambiente 2025 segue até sexta-feira, com foco em ações de educação ambiental e incentivo à participação da comunidade.