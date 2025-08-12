Alegrete realiza terceiro encontro do projeto “Descomplicando o Orçamento” com foco no PPA 2026-2029

A iniciativa busca apresentar, de forma simples e acessível, as ações planejadas pelo município para os próximos quatro anos.

Nesta edição, participaram as equipes da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que expuseram os programas e metas de suas pastas. O ciclo de palestras, promovido pela Câmara Municipal, segue recebendo as secretarias municipais para detalhar o conteúdo do PPA.

O encontro contou com a presença dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas – vereadores Gilmar Martins, Pedro Paraíso e Rudi Pinto – além dos vereadores José Rubens Pillar, João Monteiro e Patty Bronze. Também participaram equipes técnicas das secretarias do Executivo.

A programação do projeto continua nesta sexta-feira (15), às 9h, e na próxima terça-feira (19), com novas apresentações. A Câmara Municipal reforça que, nesta sexta-feira, será realizada a audiência pública sobre o PPA, oportunidade para que a comunidade acompanhe, questione e contribua com as diretrizes que orientarão os investimentos e políticas públicas de Alegrete no período de 2026 a 2029.