Alegrete recebe 2ª edição do projeto Nossa Arte Circula RS

O evento reunirá intervenções poéticas, espetáculos e shows gratuitos, com a participação de importantes nomes da cena cultural gaúcha, como Ana Clara Matielo, Clarissa Ferreira e Guto Petry.

Capitaneado pelo Sesc/RS, o Nossa Arte Circula RS nasceu com o objetivo de valorizar talentos do Rio Grande do Sul, especialmente aqueles profissionais impactados pelas enchentes recentes, levando arte, cultura e música para diferentes comunidades do Estado.

Em Alegrete, a programação será realizada junto ao tradicional Brick da Praça, na Praça Getúlio Vargas, além de contar com atividades no Clube Casino e em frente à URCAMP.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para o agente de programas sociais do Sesc Alegrete, Paulo Amaral, a iniciativa reafirma o papel da cultura como elo de união:

“Essa iniciativa é uma forma de reafirmar a importância da cultura como espaço de encontro, memória e identidade, fortalecendo a produção artística regional e aproximando a comunidade dos artistas locais. A comunidade alegretense e visitantes são convidados a prestigiar o evento e celebrar a diversidade cultural do nosso estado”, destaca. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O pilar Arte Sesc

A ação integra o Arte Sesc, um dos pilares prioritários do Sesc/RS. O programa tem como propósitos a valorização da arte e a democratização do acesso à cultura, estimulando a formação de público para diferentes linguagens. Ao longo do ano, são promovidas atividades de teatro, música, circo, artes plásticas, literatura e cinema, ampliando as oportunidades de troca de experiências entre artistas e comunidade.

Programação completa – 2ª edição Nossa Arte Circula RS

Local: Praça Getúlio Vargas e arredores

Data: 13/09 (sábado)

Horário: a partir das 14h

Entrada gratuita

14h – Cartas para Você – intervenção poética com Joice Rossato

14h30 – Oficina Poesia e Contação de Histórias com Helô Bacichette

15h – Espetáculo Lampião e Maria Bonita – Mosaico Cultural

16h – Espetáculo Piquenique: Uma História de Fantasmas – Coletivo Nômade

16h – Espetáculo musical Rama: o silêncio pede milonga – Ana Clara Matielo, Clarissa Ferreira e Dy Ferranddis

17h – Show Anuá – Guto Petry e Gabriel Selvage

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.