Alegrete recebe 2ª edição do projeto Nossa Arte Circula RS

O evento reunirá intervenções poéticas, espetáculos e shows gratuitos, com a participação de importantes nomes da cena cultural gaúcha, como Ana Clara Matielo, Clarissa Ferreira e Guto Petry.
Capitaneado pelo Sesc/RS, o Nossa Arte Circula RS nasceu com o objetivo de valorizar talentos do Rio Grande do Sul, especialmente aqueles profissionais impactados pelas enchentes recentes, levando arte, cultura e música para diferentes comunidades do Estado.
Em Alegrete, a programação será realizada junto ao tradicional Brick da Praça, na Praça Getúlio Vargas, além de contar com atividades no Clube Casino e em frente à URCAMP.
Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp
Para o agente de programas sociais do Sesc Alegrete, Paulo Amaral, a iniciativa reafirma o papel da cultura como elo de união:
“Essa iniciativa é uma forma de reafirmar a importância da cultura como espaço de encontro, memória e identidade, fortalecendo a produção artística regional e aproximando a comunidade dos artistas locais. A comunidade alegretense e visitantes são convidados a prestigiar o evento e celebrar a diversidade cultural do nosso estado”, destaca.
Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp
O pilar Arte Sesc
A ação integra o Arte Sesc, um dos pilares prioritários do Sesc/RS. O programa tem como propósitos a valorização da arte e a democratização do acesso à cultura, estimulando a formação de público para diferentes linguagens. Ao longo do ano, são promovidas atividades de teatro, música, circo, artes plásticas, literatura e cinema, ampliando as oportunidades de troca de experiências entre artistas e comunidade.
Programação completa – 2ª edição Nossa Arte Circula RS
Local: Praça Getúlio Vargas e arredores
Data: 13/09 (sábado)
Horário: a partir das 14h
Entrada gratuita
14h – Cartas para Você – intervenção poética com Joice Rossato
14h30 – Oficina Poesia e Contação de Histórias com Helô Bacichette
15h – Espetáculo Lampião e Maria Bonita – Mosaico Cultural
16h – Espetáculo Piquenique: Uma História de Fantasmas – Coletivo Nômade
16h – Espetáculo musical Rama: o silêncio pede milonga – Ana Clara Matielo, Clarissa Ferreira e Dy Ferranddis
17h – Show Anuá – Guto Petry e Gabriel Selvage
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.