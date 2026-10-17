Alegrete recebe a 2ª edição do Oktober Sport com programação até domingo

A programação segue até domingo (18) e reúne diversas modalidades esportivas, atividades de lazer, apresentações, ações de inclusão e iniciativas voltadas à participação da comunidade.

Com atividades distribuídas ao longo dos três dias, o evento contempla modalidades como futebol, futsal, tênis de mesa, ciclismo, mountain bike (MTB), vôlei, kart, carrinho de rolimã, tiro esportivo com airsoft, capoeira, funcional, defesa pessoal, patinação e skate, além de recreação infantil e outras atrações.

A proposta é movimentar a cidade, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de convivência entre atletas, famílias e a comunidade alegretense.

Sexta-feira (16): abertura com palestra sobre futebol

A programação começa nesta sexta-feira, das 20h às 22h, com a palestra sobre futebol ministrada por Paulo Henrique Bandeira, no UNIPAMPA.

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Sábado (17): competições, recreação e atividades durante todo o dia

No sábado, a programação inicia às 9h e reúne atividades esportivas, apresentações e ações recreativas em diferentes pontos da cidade.

Confira a programação por horário:

9h às 12h: Festival de Câmbio – Sesc / Maturidade Ativa, no Clube Sete de Setembro.

9h às 11h: Exposição de bicicletas e roda de conversa – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.

9h às 13h: Tênis de mesa, no Clube Sete de Setembro.

10h às 11h30: Aulão de kata, em local a confirmar.

10h às 18h: Passeio de Mini Fusca, no Parque Rui Ramos.

14h às 16h30: Aulão de kumite, com participação livre e aberto ao público, em local a confirmar.

14h às 16h: Amistoso de vôlei – Rede de Apoio Pernas Solidárias, no CT Prefeitura, na Rua Castro Alves, 148.

14h às 17h: MTB – passeio ao Rincão de São Miguel, com saída da Praça dos Patinhos.

14h às 17h: Manobras com bicicletas – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.

14h às 18h: Copa Oktober Sport Sub-14 – Futebol, no Estádio Farroupilha.

14h: Recreação para crianças – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.

14h30 às 18h30: Exposição de equipamentos de airsoft, no Parque Neyta Ramos.

15h: Aulão de funcional – Bolt, no Tatame ao Lado, com localização a confirmar.

16h às 18h: Capoeira e Papoeira, com apresentação e roda de conversa, no Parque Neyta Ramos.

16h30: Defesa pessoal feminina – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.

18h15: Aulão de defesa pessoal, aberto para mulheres, em local a confirmar.

A partir das 19h: Corrida de rua, no Parque Rui Ramos, com término após a chegada do último participante.

Domingo (18): ciclismo, kart, rolimã e muito mais

O domingo concentra uma programação ainda mais diversificada, com atividades esportivas e recreativas desde as primeiras horas da manhã até a noite.

Confira os horários e as atrações:

8h às 12h: Speed/MTB – Bolicho do Jaci, com saída da Praça dos Patinhos.

8h30 às 11h30: Exposição de equipamentos de airsoft, no Parque Neyta Ramos.

9h às 11h: Roda de conversa – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.

9h às 13h: Tênis de mesa, no Clube Sete de Setembro.

9h30: Palestra sobre bullying – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.

9h30 às 11h: Competição de tiro – airsoft, no Parque Neyta Ramos.

9h30 às 12h: Jogo festivo e peneira Oktober Sport – Futebol, no Estádio Farroupilha.

10h às 16h: Tenda Senac – Técnico em Enfermagem, na Praça dos Patinhos.

10h às 17h: Exposição de carros antigos, em frente ao antigo Boi na Brasa.

10h às 18h: Passeio de Mini Fusca, no Parque Rui Ramos.

10h às 18h: Recreação – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.

11h: Defesa pessoal – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.

13h30 às 20h: Kart, na Rua Barão do Amazonas.

14h às 17h: Apresentação de grau com bicicletas – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.

14h às 18h: Carrinho de rolimã, na Rua Barão do Cerro Largo, com o trecho entre as ruas General Sampaio e Doutor Quintana.

15h às 16h: Funcional – Espaço Hit, no Parque Rui Ramos.

15h às 17h: Patinação na rua – Grupo Superação, na Praça Rui Ramos / Praça dos Patinhos.

15h: Festival de judô – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.

15h30 às 16h30: Passeio ciclístico, com saída e chegada na Praça dos Patinhos.

16h às 17h: Jump – Espaço Hit, no Parque Rui Ramos.

16h: Banda Marcial Honório Lemes, na Praça Rui Ramos.

16h às 17h30: Aulão de funcional kids – Nanda, aberto ao público, em local a confirmar.

17h: Step – Espaço Hit, no Parque Rui Ramos.

17h às 18h: Skate, no Parque Rui Ramos.

Alterações no trânsito: atenção aos bloqueios de ruas

Em razão das atividades previstas para domingo, algumas vias terão bloqueios para garantir a segurança dos participantes e do público.

Conforme as informações repassadas pela Guarda Municipal, a Rua Barão do Cerro Largo será fechada somente no trecho entre a Rua General Sampaio e a Rua Doutor Quintana, onde ocorrerá a atividade de carrinho de rolimã.

Já a Rua Barão do Amazonas terá bloqueio para a realização das corridas de kart, com programação prevista das 13h30 às 20h.

A orientação é para que motoristas e moradores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e busquem rotas alternativas durante os horários das atividades.

A partir das 7h30 de domingo, a Avenida Alexandre Lisboa terá o trânsito bloqueado no sentido Centro–bairro, nas proximidades do acesso à ponte. Como alternativa, os motoristas deverão utilizar a Avenida Eurípedes Brasil Milano, com desvio pela Rua Expedicionário Cannes, onde o fluxo será direcionado à direita até a Eurípedes. O bloqueio permanecerá durante todo o domingo. Já o trânsito no sentido bairro–Centro seguirá normalmente, assim como o acesso pela Avenida Alexandre Lisboa para quem vem da ponte em direção ao Centro.

Passeio ciclístico terá percurso pelas ruas centrais

O passeio ciclístico de domingo também contará com um percurso definido pelas ruas de Alegrete. A saída e a chegada serão na Praça dos Patinhos, passando pela Avenida Alexandre Lisboa, Avenida General Sampaio, Vasco Alves e Praça Getúlio Vargas, onde será realizada uma volta. Na sequência, os ciclistas seguirão pela Avenida Assis Brasil, retornando à Praça dos Patinhos.

Evento também incentiva a solidariedade

Além da programação esportiva e cultural, o Oktober Sport contará com uma campanha de arrecadação de doações. A comunidade poderá contribuir com alimentos não perecíveis, leite, produtos de higiene e limpeza ou materiais escolares.

A 2ª edição do Oktober Sport é realizada pela ADC Grupo Superação, com coordenação do Instituto Desportivo e Cultural Alegretense e parceria da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL).

Com três dias de atividades, o evento promete movimentar Alegrete e reforçar a importância do esporte como ferramenta de integração, saúde, lazer e participação social.