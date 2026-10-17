Alegrete recebe a 2ª edição do Oktober Sport com programação até domingo

A programação segue até domingo (18) e reúne diversas modalidades esportivas, atividades de lazer, apresentações, ações de inclusão e iniciativas voltadas à participação da comunidade.
Com atividades distribuídas ao longo dos três dias, o evento contempla modalidades como futebol, futsal, tênis de mesa, ciclismo, mountain bike (MTB), vôlei, kart, carrinho de rolimã, tiro esportivo com airsoft, capoeira, funcional, defesa pessoal, patinação e skate, além de recreação infantil e outras atrações.
A proposta é movimentar a cidade, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de convivência entre atletas, famílias e a comunidade alegretense.
Sexta-feira (16): abertura com palestra sobre futebol
A programação começa nesta sexta-feira, das 20h às 22h, com a palestra sobre futebol ministrada por Paulo Henrique Bandeira, no UNIPAMPA.
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Sábado (17): competições, recreação e atividades durante todo o dia
No sábado, a programação inicia às 9h e reúne atividades esportivas, apresentações e ações recreativas em diferentes pontos da cidade.
Confira a programação por horário:
9h às 12h: Festival de Câmbio – Sesc / Maturidade Ativa, no Clube Sete de Setembro.
9h às 11h: Exposição de bicicletas e roda de conversa – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.
9h às 13h: Tênis de mesa, no Clube Sete de Setembro.
10h às 11h30: Aulão de kata, em local a confirmar.
10h às 18h: Passeio de Mini Fusca, no Parque Rui Ramos.
14h às 16h30: Aulão de kumite, com participação livre e aberto ao público, em local a confirmar.
14h às 16h: Amistoso de vôlei – Rede de Apoio Pernas Solidárias, no CT Prefeitura, na Rua Castro Alves, 148.
14h às 17h: MTB – passeio ao Rincão de São Miguel, com saída da Praça dos Patinhos.
14h às 17h: Manobras com bicicletas – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.
14h às 18h: Copa Oktober Sport Sub-14 – Futebol, no Estádio Farroupilha.
14h: Recreação para crianças – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.
14h30 às 18h30: Exposição de equipamentos de airsoft, no Parque Neyta Ramos.
15h: Aulão de funcional – Bolt, no Tatame ao Lado, com localização a confirmar.
16h às 18h: Capoeira e Papoeira, com apresentação e roda de conversa, no Parque Neyta Ramos.
16h30: Defesa pessoal feminina – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.
18h15: Aulão de defesa pessoal, aberto para mulheres, em local a confirmar.
A partir das 19h: Corrida de rua, no Parque Rui Ramos, com término após a chegada do último participante.
Domingo (18): ciclismo, kart, rolimã e muito mais
O domingo concentra uma programação ainda mais diversificada, com atividades esportivas e recreativas desde as primeiras horas da manhã até a noite.
Confira os horários e as atrações:
8h às 12h: Speed/MTB – Bolicho do Jaci, com saída da Praça dos Patinhos.
8h30 às 11h30: Exposição de equipamentos de airsoft, no Parque Neyta Ramos.
9h às 11h: Roda de conversa – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.
9h às 13h: Tênis de mesa, no Clube Sete de Setembro.
9h30: Palestra sobre bullying – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.
9h30 às 11h: Competição de tiro – airsoft, no Parque Neyta Ramos.
9h30 às 12h: Jogo festivo e peneira Oktober Sport – Futebol, no Estádio Farroupilha.
10h às 16h: Tenda Senac – Técnico em Enfermagem, na Praça dos Patinhos.
10h às 17h: Exposição de carros antigos, em frente ao antigo Boi na Brasa.
10h às 18h: Passeio de Mini Fusca, no Parque Rui Ramos.
10h às 18h: Recreação – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.
11h: Defesa pessoal – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.
13h30 às 20h: Kart, na Rua Barão do Amazonas.
14h às 17h: Apresentação de grau com bicicletas – Rolê de Bike, na Praça dos Patinhos, em frente aos banheiros.
14h às 18h: Carrinho de rolimã, na Rua Barão do Cerro Largo, com o trecho entre as ruas General Sampaio e Doutor Quintana.
15h às 16h: Funcional – Espaço Hit, no Parque Rui Ramos.
15h às 17h: Patinação na rua – Grupo Superação, na Praça Rui Ramos / Praça dos Patinhos.
15h: Festival de judô – André Brasileiro, na Praça dos Patinhos.
15h30 às 16h30: Passeio ciclístico, com saída e chegada na Praça dos Patinhos.
16h às 17h: Jump – Espaço Hit, no Parque Rui Ramos.
16h: Banda Marcial Honório Lemes, na Praça Rui Ramos.
16h às 17h30: Aulão de funcional kids – Nanda, aberto ao público, em local a confirmar.
17h: Step – Espaço Hit, no Parque Rui Ramos.
17h às 18h: Skate, no Parque Rui Ramos.
Alterações no trânsito: atenção aos bloqueios de ruas
Em razão das atividades previstas para domingo, algumas vias terão bloqueios para garantir a segurança dos participantes e do público.
Conforme as informações repassadas pela Guarda Municipal, a Rua Barão do Cerro Largo será fechada somente no trecho entre a Rua General Sampaio e a Rua Doutor Quintana, onde ocorrerá a atividade de carrinho de rolimã.
Já a Rua Barão do Amazonas terá bloqueio para a realização das corridas de kart, com programação prevista das 13h30 às 20h.
A orientação é para que motoristas e moradores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e busquem rotas alternativas durante os horários das atividades.
A partir das 7h30 de domingo, a Avenida Alexandre Lisboa terá o trânsito bloqueado no sentido Centro–bairro, nas proximidades do acesso à ponte. Como alternativa, os motoristas deverão utilizar a Avenida Eurípedes Brasil Milano, com desvio pela Rua Expedicionário Cannes, onde o fluxo será direcionado à direita até a Eurípedes. O bloqueio permanecerá durante todo o domingo. Já o trânsito no sentido bairro–Centro seguirá normalmente, assim como o acesso pela Avenida Alexandre Lisboa para quem vem da ponte em direção ao Centro.
Passeio ciclístico terá percurso pelas ruas centrais
O passeio ciclístico de domingo também contará com um percurso definido pelas ruas de Alegrete. A saída e a chegada serão na Praça dos Patinhos, passando pela Avenida Alexandre Lisboa, Avenida General Sampaio, Vasco Alves e Praça Getúlio Vargas, onde será realizada uma volta. Na sequência, os ciclistas seguirão pela Avenida Assis Brasil, retornando à Praça dos Patinhos.
Evento também incentiva a solidariedade
Além da programação esportiva e cultural, o Oktober Sport contará com uma campanha de arrecadação de doações. A comunidade poderá contribuir com alimentos não perecíveis, leite, produtos de higiene e limpeza ou materiais escolares.
A 2ª edição do Oktober Sport é realizada pela ADC Grupo Superação, com coordenação do Instituto Desportivo e Cultural Alegretense e parceria da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL).
Com três dias de atividades, o evento promete movimentar Alegrete e reforçar a importância do esporte como ferramenta de integração, saúde, lazer e participação social.
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