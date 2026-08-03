Alegrete recebe encontro do FUNDESA com foco na atualização dos produtores rurais

Com o tema “Pecuária Forte, Campo Seguro”, o encontro busca aproximar os produtores das principais discussões relacionadas à defesa sanitária animal, rastreabilidade, exportações e ao papel do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) na cadeia produtiva do Rio Grande do Sul.

A programação terá início às 8h30, com coffee e recepção dos participantes. Às 9h, ocorre a abertura oficial com a participação de autoridades. Na sequência, às 9h30, o palestrante Rogério Kerber abordará o histórico do Fundesa.

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Às 10h10, Fernando Groff, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), falará sobre a relação entre o Fundesa e a secretaria. Em seguida, às 10h30, o secretário estadual da Agricultura, Márcio Madalena, apresentará a palestra “Rastreabilidade, Fundesa e Exportações”, destacando a importância desses temas para a competitividade da pecuária gaúcha.

O encerramento da programação técnica contará, às 11h, com um painel de debates e perguntas, mediado por Pedro Pires Piffero, proporcionando aos produtores a oportunidade de esclarecer dúvidas e compartilhar experiências. O evento será finalizado ao meio-dia. Além da participação presencial, o encontro terá transmissão ao vivo pelo canal do Fundesa-RS no YouTube, permitindo que produtores de diferentes regiões acompanhem as discussões.