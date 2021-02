Alegrete recebe mais de R$ 2 milhões para obras de asfalto

Compartilhe















A Secretaria Municipal de Planejamento, da Prefeitura de Alegrete, recebeu aprovação da Caixa Federal para encaminhar para licitação projeto que prevê o asfaltamento de mais quatro ruas da cidade. O Investimento de mais de R$ 2 milhões contemplará as ruas Emílio Alabi, Alonso Medeiros, Colômbia e José Portela.

Trechos previstos no projeto para asfaltamento

Na rua Emílio Alabi, o trecho que liga a Barão do Cerro Largo à Gaspar Martins receberá asfalto. Já a rua Alonso de Medeiros será asfaltada do trecho próximo à rua Alfredo Gonçalves Filho até próximo a Conde de Porto Alegre. Na rua Colômbia a pavimentação será realizada desde o cruzamento com a rua Negrinho do Pastoreio até a Maximino Marinho. Na rua José Portela as obras acontecem desde as proximidades da rua Barão do Ibirocaí até a rua Antônio José de Vargas. Finalizando, na rua Brás Faraco haverá a pavimentação do trecho que vai desde a rua Farrapos até a Av. Rondon.

Parte do valor do projeto, mais de R$ 1,9 milhão, são custeados por emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta. A contrapartida da Prefeitura é de cerca de R$ 188 mil.

O prefeito Márcio Amaral destacou que todas essas ruas são reivindicações antigas da comunidade. “Essas obras são importantes para melhorar a mobilidade e a infraestrutura dos bairros da nossa cidade. Elas vão impactar muito na qualidade de vida da nossa população que poderá se locomover com mais rapidez e terá vias públicas em melhores condições”, afirmou.

O vice-prefeito Jesse Trindade aponta que a Secretaria de Planejamento, juntamente com outras secretarias, tem trabalhado incessantemente para encaminhar esses projetos. “Projetos como esse afetam diretamente a vida das pessoas e estamos trabalhando muito para que nossos cidadãos tenham cada vez mais uma cidade melhor. É uma alegria poder proporcionar o encaminhamento dessas obras que beneficiam tanto nossa população”, destacou.

Foto Alex Lopes