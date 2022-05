Alegrete recebe mais de um milhão de reais de leilão do Pré Sal

Alegrete vai receber mais recursos do segundo leilão do Pré Sal.

A informação é do ex vereador Celeni Viana, Delegado Regional do PSDB que, atualmente, trabalha no IRGA

O valor é de 1.063.179,69 e tem previsão de ser credidato em favor do Município de 20 a 24 de maio. É a segunda vez que Alegrete recebe valor de leilão do pré sal.

Esses recursos são livres e podem ser utilizados onde melhor a gestão achar necessário.

Da primeira vez foi repassado para Alegrete de leilão do pré sal, 1,8 milhão em 2021.