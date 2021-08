Alegrete recebe mais doses de vacina nesta terça-feira

Alegrete avança consideravelmente na vacinação estando agora contemplando nossos jovens com a dose 1.

Dentro do trabalho da Secretaria de saúde do RS e a Coordenadoria Regional de saúde o município recebe hoje mais doses de vacinas, divididas entre as da Coronavac, Pfizer e AztraZeneca. São 410 doses que serão para continuar a imunização em jovem de 18 anos ou mais que estão recebendo a primeira dose.

Os locais de vacinação na quarta -feira( 25) vão ser no PAM Central e Centro Social Urbano, conforme a enfermeira Juliana Michael da Secretaria da Saúde de Alegrete.

A vacinação acontece a partir das 8h30 nas salas de vacinas do PAM e Centro Social Urbano. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF

Ela informa que até o momento, com pelo menos uma dose, já foram vacinados 52.972 mil pessoas, o que perfaz 72% da população de Alegrete. Já com o esquema vacinal completo com as duas doses ou que receberam a Jansen, que é dose única os números apontam 37,1% da população imunizada, ou seja 27 .265 pessoas vacinadas aqui no Município.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.