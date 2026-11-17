Projeto “Eu Enxergo os Sin@!s” será apresentado pelo procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, no dia 18 de novembro, com foco na orientação de pais, responsáveis e comunidade escolar.

A prevenção à violência extrema envolvendo crianças e adolescentes será tema de um importante encontro em Alegrete na próxima quarta-feira, 18 de novembro. O município receberá a palestra “Eu Enxergo os Sin@!s – Reconhecer para proteger”, iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que busca ampliar a conscientização de pais e responsáveis sobre os riscos presentes no ambiente digital e os sinais que podem indicar situações de vulnerabilidade entre jovens.

A atividade será conduzida pelo procurador de Justiça Dr. Fábio Costa Pereira, coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (NUPVE) do MPRS e referência estadual na atuação preventiva e no enfrentamento desse fenômeno.

O encontro acontecerá das 19h às 21h, no Centro de Treinamento de Educação e Esporte (CTEE), localizado na Rua Castro Alves, 146, no Centro de Alegrete. A proposta é reunir pais, responsáveis, profissionais da educação, comunidade escolar e integrantes da rede de proteção para uma reflexão sobre os desafios que envolvem a segurança de crianças e adolescentes em uma sociedade cada vez mais conectada.

Aproximar os adultos do universo digital dos jovens

O Programa Eu Enxergo os Sin@!s tem como público prioritário pais e responsáveis, podendo também envolver profissionais da educação, comunidade escolar e demais integrantes da rede de proteção.

A iniciativa parte de uma preocupação cada vez mais presente na sociedade: o distanciamento entre o universo digital frequentado por crianças e adolescentes e a capacidade dos adultos de compreender as relações, os conteúdos e os possíveis perigos existentes nesses ambientes.

Redes sociais, jogos eletrônicos, comunidades virtuais e plataformas digitais fazem parte da rotina dos jovens. Entretanto, nem sempre pais e responsáveis conhecem os espaços frequentados pelos filhos, as interações estabelecidas ou os conteúdos aos quais estão expostos.

Nesse contexto, o programa pretende oferecer instrumentos para que os adultos desenvolvam uma leitura mais contextualizada dos riscos, reconhecendo situações que merecem atenção e compreendendo como agir diante de possíveis sinais de alerta.

A importância de reconhecer os sinais

Um dos principais fundamentos da palestra é a compreensão de que nenhum comportamento deve ser interpretado isoladamente ou utilizado como motivo para estigmatizar uma criança ou adolescente.

A avaliação de possíveis situações de risco precisa considerar um conjunto de indicadores, levando em conta o contexto familiar, escolar, social e digital, a intensidade das manifestações e, principalmente, as mudanças percebidas ao longo do tempo.

Alterações de comportamento, isolamento, exposição recorrente a conteúdos violentos, manifestações de ódio e outras situações podem exigir atenção, mas não representam, individualmente, uma conclusão sobre o envolvimento de um jovem em práticas violentas.

A proposta é justamente qualificar o olhar dos adultos, evitando julgamentos precipitados e incentivando o diálogo, a observação responsável, o acolhimento e o encaminhamento adequado quando necessário.

Violência extrema: um desafio que exige prevenção e participação coletiva

A atuação preventiva ganha relevância diante dos desafios relacionados à radicalização de jovens, à disseminação de discursos extremistas e à circulação de conteúdos que podem estimular ou normalizar a violência nos ambientes digitais.

O trabalho desenvolvido pelo NUPVE busca fortalecer a capacidade de identificação precoce de situações de risco, articulando famílias, escolas, instituições públicas e profissionais que atuam na proteção da infância e da adolescência.

O objetivo não é transferir exclusivamente às famílias a responsabilidade pela prevenção, mas construir uma rede de proteção preparada para reconhecer vulnerabilidades e agir antes que situações preocupantes evoluam para episódios de violência.

Programa diferente do Projeto Sin@!s

Embora estejam relacionados e tenham objetivos complementares, o Programa Eu Enxergo os Sin@!s possui um enfoque específico, distinto do Projeto Sin@!s.

Enquanto o Projeto Sin@!s trabalha especialmente com a capacitação de profissionais da educação, escolas, agentes públicos e integrantes da rede de proteção para identificar situações que possam indicar risco de violência extrema, o Eu Enxergo os Sin@!s direciona sua atenção à conscientização digital de pais e responsáveis.

A proposta é aproximar as famílias das realidades vivenciadas pelos jovens na internet, oferecendo conhecimento para que possam acompanhar, orientar e proteger crianças e adolescentes de maneira mais consciente.

Palestra com duração de duas horas

A atividade em Alegrete terá aproximadamente duas horas de duração, com abordagem voltada à sensibilização, à informação e à prevenção.

A presença do Dr. Fábio Costa Pereira representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre um tema que exige atenção permanente das famílias e das instituições.

O procurador de Justiça coordena o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público gaúcho, estrutura que atua no desenvolvimento de estratégias de prevenção, identificação de riscos e articulação institucional.

A realização do encontro reforça a importância de envolver a sociedade na construção de ambientes mais seguros para crianças e adolescentes, tanto nas escolas e nos espaços de convivência quanto no universo digital.

A participação das famílias é fundamental. Conhecer o ambiente virtual frequentado pelos filhos, manter canais de diálogo, observar mudanças de comportamento e buscar orientação diante de situações preocupantes são atitudes que podem fazer a diferença na proteção de crianças e adolescentes.

A palestra em Alegrete pretende justamente fortalecer essa consciência coletiva, mostrando que reconhecer os sinais é um passo essencial para proteger e prevenir.

SERVIÇO

Evento: Palestra Eu Enxergo os Sin@!s – Reconhecer para proteger

Palestra Eu Enxergo os Sin@!s – Reconhecer para proteger Data: 18 de novembro de 2026 (quarta-feira)

18 de novembro de 2026 (quarta-feira) Horário: Das 19h às 21h

Das 19h às 21h Local: Centro de Treinamento de Educação e Esporte (CTEE)

Centro de Treinamento de Educação e Esporte (CTEE) Endereço: Rua Castro Alves, 146 – Centro – Alegrete

Rua Castro Alves, 146 – Centro – Alegrete Palestrante: Dr. Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça e coordenador do NUPVE/MPRS

Dr. Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça e coordenador do NUPVE/MPRS Público: Pais, responsáveis, comunidade escolar e profissionais da rede de proteção.