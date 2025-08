Alegrete recebe R$ 1,9 milhão em novos recursos para a saúde

Share on Email

Alegrete foi contemplado com dois importantes repasses para a área da saúde, totalizando R$ 1,9 milhão. Os recursos foram anunciados durante visita da chefe de gabinete do deputado federal Márcio Biolchi, Cristiane, que esteve na cidade na última sexta e sábado (2 e 3 de agosto).

Na sexta-feira, Cristiane visitou a Santa Casa de Alegrete, onde oficializou a liberação de R$ 417 mil destinados diretamente à instituição. No dia seguinte, em reunião com o prefeito Jesse Trindade, foi confirmado o repasse de mais R$ 1,5 milhão para o custeio da saúde pública municipal.

“É um compromisso do nosso gabinete, do deputado Márcio Biolchi e também meu, enquanto alegretense, continuar trabalhando para garantir que os recursos cheguem onde são mais necessários. A saúde pública e a infraestrutura são prioridades, e seguimos somando esforços com o município”, declarou Cristiane durante a agenda.

Além dos anúncios na área da saúde, Cristiane também participou da edição do evento MDB em Movimento, realizado no sábado em Alegrete, ao lado do governador em exercício Gabriel Souza. O encontro reuniu lideranças regionais e estaduais, reforçando o diálogo sobre políticas públicas voltadas às demandas locais.

Investimentos somam cerca de R$ 12 milhões

Nos últimos anos, Alegrete tem recebido um volume significativo de recursos por meio da articulação do gabinete do deputado Márcio Biolchi. Ao todo, os valores destinados ao município somam aproximadamente R$ 12 milhões, distribuídos entre saúde, infraestrutura urbana, assistência social e outras áreas.

Distribuição dos recursos:

Saúde – R$ 3,6 milhões:

Investimentos aplicados na rede de atendimento, com foco na melhoria da estrutura e qualidade dos serviços.

Infraestrutura Urbana – R$ 7 milhões:

Recursos utilizados em obras de pavimentação em bairros como Pedreiras, Jardim Planalto e Saudades. Entre as vias contempladas estão:

Avenida Pedreiras (Bairro Pedreiras)

Rua Ícaro Ferreira da Costa (Jardim Planalto)

Avenida Saudades (Bairro Saudades)

Assistência Social – R$ 770 mil:

Valores destinados à construção do novo CREAS, batizado com o nome de Laura Maria Rodrigues de Freitas Faraco.

Outras áreas – R$ 350 mil:

Apoio a iniciativas nas áreas de esporte, agricultura e projetos comunitários com foco na inclusão social.

A articulação de Cristiane junto ao gabinete do deputado tem garantido avanços em diversas frentes no município, refletindo o fortalecimento de parcerias políticas voltadas ao desenvolvimento regional e à melhoria da qualidade de vida da população alegretense.