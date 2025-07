Alegrete recebe R$ 400 mil para manutenção de estradas rurais

No começo desta semana, ocorreu uma reunião na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, onde foi anunciada a destinação de R$ 400 mil reais para a manutenção de estradas rurais de Alegrete nos próximos meses.

O Legislativo, representado pelo presidente-vereador Cléo Trindade e pelo vereador Pedro Paraíso, marcou presença no ato simbólico, que contou com o prefeito Jesse Trindade; o vice-prefeito Luciano Belmonte; e a Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Gabriela Borges Weiler.

O anúncio do novo investimento do Estado foi por meio do diretor geral da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação do RS, Márcio Amaral, acompanhado do coordenador regional, Nino Oliveira.

Na oportunidade, o diretor e o coordenador ainda pautaram as situações climáticas e anseios do agronegócio, além de apresentarem alguns programas estaduais voltados ao setor. O Presidente Cléo Trindade ressaltou que é um importante investimento para o interior do Município, pois a qualidade de vias é essencial para a segurança dos moradores das áreas rurais e para o desenvolvimento econômico de Alegrete.

Fonte: CMA-imprensa