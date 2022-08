Alegrete recebe stand up de Wilson Rosa, no Centro Cultural

Wilson Rosa, o Jaguará, estará nos municípios de Manoel Viana e Alegrete nos dias 21 e 22 de agosto, com o show de stand up “3 Pra Trás Entrega os Tacos”. Promovidas pelo Sesc Alegrete e Prefeitura de Manoel Viana, as sessões acontecem às 17h e 20h, respectivamente.

Em Manoel Viana, na Praça Central, a apresentação é gratuita e livre para todas as idades. Em Alegrete, o evento será no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, s/n), com ingressos a R$ 10 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e estudantes e R$ 15 para o público em geral. A venda acontece na Unidade (Rua dos Andradas, 71), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Trazendo uma visão saudosista da década de 1980, o stand up relembra as brincadeiras de infância, os bailinhos de garagem e os fracassos amorosos da adolescência do narrador, que une, ainda, anedotas e paródias no espetáculo. Mais informações pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.

Stand up “3 Pra Trás Entrega os Tacos” – Sesc Alegrete

21/08 (domingo)

Manoel Viana

Horário: 17h

Local: Praça Central

Entrada gratuita

22/08 (segunda-feira)

Alegrete

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, s/n)

Ingressos: R$ 10 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e estudantes e R$ 15 para o público em geral. Venda na Unidade (Rua dos Andradas, 71), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

