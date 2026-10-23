Alegrete recebe última Reunião Regional do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP em 2026

Alegrete sediou, na quinta-feira (22), a última Reunião Regional de 2026 do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP. O encontro reuniu representantes de sindicatos empresariais e lideranças da Fronteira Oeste para debater as demandas do setor terciário, compartilhar experiências e conhecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo no Rio Grande do Sul.

A programação foi conduzida com o apoio do Sindilojas Alegrete, cuja presidente, Vanessa Machado Poltozi Vargas, destacou a importância da reunião para aproximar as entidades e ampliar o diálogo sobre a realidade dos empresários da região. As atividades incluíram uma reunião do Programa de Desenvolvimento de Líderes e uma visita à Vinícola Vinhas do Alegrete.

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, ressaltou que os encontros regionais permitem conhecer as particularidades de cada localidade e identificar formas de contribuir para o fortalecimento do setor empresarial.

“Cada região tem suas particularidades e seus desafios. Estar em Alegrete é uma oportunidade de conhecer melhor a realidade do empresariado da Fronteira Oeste e compreender como o Sistema pode contribuir para atender às necessidades do setor e impulsionar o desenvolvimento regional”, afirmou.

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Durante a reunião, a coordenadora do Núcleo de Gestão, Ludmila Wesz, apresentou o Programa Atena, detalhando suas categorias, premiações e oportunidades de participação para os sindicatos.

Outro destaque foi a apresentação do Observatório do Comércio, conduzida pelo economista do Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP-RS), Martin Calvete. A plataforma reúne dados e indicadores da atividade empresarial gaúcha e permite consultar informações de municípios e regiões, contribuindo para análises do cenário econômico e para a tomada de decisões.

A reunião em Alegrete encerrou o calendário regional de 2026, reforçando a importância do diálogo entre o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP e as lideranças empresariais. A iniciativa busca aproximar as entidades das realidades locais e contribuir para a identificação de demandas e oportunidades para o desenvolvimento regional.