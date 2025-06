Alegrete recebe visita de autoridades e apresenta nova UTI Adulto da Santa Casa

No sábado (14), Alegrete recebeu a visita do deputado estadual e líder do governo, Frederico Antunes, e do secretário de Estado de Parcerias e Concessões, Artur Lemos. A agenda incluiu reunião com a diretoria da Santa Casa de Alegrete, encontro com representantes do Executivo municipal e visita às novas instalações da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto.

A reunião ocorreu na sede da Santa Casa, com a participação do prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, do vice-prefeito, Luciano Belmonte, dos empresários Luís Henrique Bento Leal, Onelio Pilecco e José Alberto Ramos, além de integrantes da equipe técnica do hospital. Durante o encontro, foi apresentado o balanço de obras e investimentos realizados pelo Governo do Estado no município.

A visita à nova ala da UTI Adulto integrou a programação. A unidade deverá ser inaugurada na primeira semana de julho. A estrutura recebeu recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado Frederico Antunes e contou com investimentos para aquisição de equipamentos e montagem da unidade.

As autoridades destacaram a importância da parceria entre o Estado, o município e a iniciativa privada para o andamento de projetos na área da saúde. O encontro também teve como pauta a continuidade de ações voltadas ao desenvolvimento do município.