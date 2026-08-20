Alegrete registra 173 mm de chuva em agosto, e frio deve se intensificar no fim de semana

O sistema foi responsável pela instabilidade e pelos volumes expressivos de precipitação registrados em diferentes pontos do município.

Dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que monitora o Rio Ibirapuitã, apontaram 29 milímetros de chuva na cabeceira do rio, no bairro Rui Ramos. Em outras áreas de Alegrete, os volumes registrados foram superiores a 50 milímetros, evidenciando a distribuição irregular da precipitação.

Segundo dados do Climatempo, o município acumulou 173 milímetros de chuva até esta quinta-feira (20). O volume corresponde a aproximadamente 156% da média histórica mensal de 111 milímetros, conforme dados de reanálise ERA5.

Apesar da chuva intensa em alguns pontos, a situação hidrológica do Rio Ibirapuitã permanece normal, com nível registrado em 5,50 metros.

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Ponte do Capivari está interrompida

A chuva também provocou transtornos no trânsito. Conforme informações da Defesa Civil, a passagem pela Ponte do Capivari, na VRS-507, foi interrompida após o acúmulo de água sobre a via.

Motoristas que precisam utilizar o trecho devem realizar o desvio pela ERS-566 até que as condições permitam a liberação da passagem.

A orientação é que os condutores tenham atenção redobrada, especialmente em trechos próximos a cursos d’água e em estradas onde possa haver acúmulo de água.

Temperaturas caem a partir de sexta-feira

Com o afastamento da frente fria, uma massa de ar seco avança sobre a região e deve provocar uma mudança significativa nas condições do tempo.

A sexta-feira (21) deve ser marcada pelo predomínio de tempo mais estável, com temperaturas entre 7°C e 16°C. A tendência é de continuidade do tempo firme durante o fim de semana, acompanhado de uma queda mais acentuada nas temperaturas.

Para sábado e domingo, as mínimas devem ficar próximas dos 4°C a 6°C, enquanto as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 20°C.

A mudança representa a chegada de um período mais frio após os últimos dias de instabilidade e chuva.

Chuva pode retornar no fim do mês

A previsão indica que o tempo deve permanecer mais seco nos próximos dias. No entanto, a instabilidade pode voltar a Alegrete no fim do mês.

Conforme a tendência apresentada para o período, a chuva pode retornar ao município a partir do dia 28.

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Até lá, a expectativa é de predomínio de tempo firme, temperaturas baixas e pouca chuva, em contraste com o cenário registrado nesta quinta-feira.

Depois da chuva e da passagem da frente fria, Alegrete terá uma mudança brusca nas condições do tempo, com redução da instabilidade, avanço do ar seco e queda nas temperaturas. O alerta permanece para pontos onde ainda há água sobre vias, como na Ponte do Capivari, enquanto o Rio Ibirapuitã segue em situação hidrológica normal.