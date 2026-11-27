Iniciativa reúne as secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social e busca organizar ações de acolhimento, atendimento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, município registra 21 pessoas nessa condição.

Ao longo dos meses de outubro e novembro, o município de Alegrete realizou uma série de reuniões entre as secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social para discutir e encaminhar demandas relacionadas à população em situação de rua.

A partir dos encontros, que contaram com a participação das respectivas secretarias, foi definida a criação de um Grupo de Trabalho (GT) específico para tratar da temática. A iniciativa está vinculada ao Gabinete do Vice-Prefeito Luciano Belmonte e tem como objetivo articular ações e construir estratégias para atender às diferentes situações de vulnerabilidade identificadas no município.

Desde sua criação, o grupo vem realizando reuniões e estruturando um plano de trabalho voltado à população em situação de rua, com atenção especial aos casos de maior vulnerabilidade e às situações consideradas mais críticas.

A Secretaria Municipal de Saúde acompanha as demandas e vem adotando providências dentro de suas atribuições, buscando garantir o cuidado, o acolhimento e os encaminhamentos necessários, em articulação com os demais setores envolvidos.

A secretária municipal de Saúde, Heili Temp, destaca que o trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com os Redutores de Danos e a Ronda Social. Segundo ela, além do atendimento e do amparo às pessoas em situação de rua, também existem necessidades básicas que precisam ser resgatadas, como o acesso à documentação civil.

“Muitos estão sem documentação e estamos encaminhando para esse processo, além do amparo”, relata a secretária.

Heili ressalta que a questão social envolve diferentes aspectos e precisa ser compreendida pela sociedade como um todo. Para ela, é necessário ampliar o olhar sobre essa realidade, considerando que as pessoas em situação de rua também precisam ter seus direitos respeitados, inclusive no acesso aos serviços de saúde.

“Muitos deles não são respeitados e precisam desse entendimento, até no tratamento de saúde”, comenta.

Município registra 21 pessoas em situação de rua

Conforme levantamento apresentado pelo município, atualmente Alegrete contabiliza 21 pessoas em situação de rua, distribuídas em diferentes condições de vulnerabilidade.

Desse total, nove estão efetivamente vivendo nas ruas, sem moradia; dez encontram-se em situação temporária de vulnerabilidade, ficam na rua durante o dia e retornam para casa no período noturno, e outras duas permanecem nas ruas, mas não fazem uso de álcool.

Os dados demonstram que a realidade da população em situação de rua não é homogênea e envolve diferentes necessidades, exigindo abordagens específicas para cada caso.

A criação do Grupo de Trabalho busca justamente fortalecer a atuação integrada entre as áreas da Saúde e do Desenvolvimento Social, permitindo identificar demandas, organizar encaminhamentos e construir alternativas de atendimento.

Mais do que ações pontuais, o desafio do município é desenvolver políticas públicas contínuas, que garantam acolhimento, dignidade, acesso aos direitos fundamentais e oportunidades para que essas pessoas possam superar as condições de vulnerabilidade. Um dos pilares defendido na área da saúde, seria a implantação de uma comunidade terapêutica no município.