Alegrete registra 26,97% de abstenção nas eleições de 2026; mais de 15 mil eleitores não votaram”

Município também contabilizou votos brancos e nulos na eleição realizada neste domingo (4)

A participação dos eleitores voltou a ser um dos pontos de atenção nas eleições gerais de 2026 em Alegrete. Dos eleitores aptos a votar no município, 15.036 não compareceram às urnas, o que representa 26,97% de abstenção na votação realizada neste domingo, 4 de outubro.

Os números fazem parte da totalização das Eleições 2026. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite consultar, por município, não apenas a votação dos candidatos, mas também o comparecimento, as abstenções e os votos brancos e nulos. O percentual significa que mais de um em cada quatro eleitores alegretenses deixou de comparecer ao local de votação.

Mais de 15 mil eleitores não votaram

Em números absolutos, os 15.036 ausentes representam uma parcela significativa do eleitorado de Alegrete. A abstenção é contabilizada quando o eleitor apto não comparece à sua seção eleitoral para votar. Diferentemente dos votos brancos e nulos, o eleitor que se abstém sequer registra uma escolha na urna.

O índice de Alegrete merece atenção especialmente porque o município já vinha apresentando uma taxa elevada de ausência nas eleições anteriores.

Nas eleições municipais de 2024, 31,63% dos eleitores de Alegrete deixaram de votar, segundo dados da Justiça Eleitoral. O índice havia chamado a atenção do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que realizou ações no município para incentivar o comparecimento às urnas.

Abstenção diminuiu em relação a 2024

Comparando os dois pleitos, Alegrete apresentou redução na taxa de abstenção. Em 2024, o índice foi de 31,63%. Já nas eleições gerais de 2026, ficou em 26,97%. A diferença é de 4,66 pontos percentuais.

Em termos proporcionais, isso representa uma redução de aproximadamente 14,7% na taxa de abstenção em relação ao percentual registrado nas eleições municipais de 2024. Apesar da queda, mais de 15 mil eleitores ainda não compareceram às urnas neste domingo.

Votos brancos e nulos também entram na estatística

Além dos eleitores que não compareceram, a totalização registrou votos que não foram destinados a nenhum candidato. Alegrete contabilizou 680 votos em branco, correspondentes a 4,13%, segundo os dados informados na totalização. Também foram registrados 365 votos nulos, o equivalente a 0,90%.

Os votos brancos e nulos são registrados pela Justiça Eleitoral, mas não entram no cálculo dos votos válidos utilizados para definir os vencedores. O TSE esclarece que voto branco e voto nulo não são transferidos para candidato ou partido e não anulam uma eleição.

Como ficou a participação do eleitorado

Considerando os dados divulgados na totalização, o cenário eleitoral de Alegrete ficou marcado por quatro números principais:

Situação Resultado Abstenção 26,97% Eleitores ausentes 15.036 Votos brancos 680 – 4,13% Votos nulos 365 – 0,90%

Os dados mostram que a maior parcela de votos que deixou de participar diretamente da definição dos candidatos veio da abstenção, com mais de 15 mil eleitores fora das urnas.

Alegrete participou de uma eleição com forte presença de candidatos locais

Mesmo com o índice de abstenção, a eleição de 2026 teve uma participação política expressiva de nomes ligados a Alegrete. O município teve candidatos naturais disputando diferentes cargos, incluindo o Governo do Estado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Entre os eleitos estão Luciano Zucco, que venceu a disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul no primeiro turno; Fernanda Melchionna, reeleita deputada federal; e Delegado Zucco, eleito deputado estadual.

No Estado, a abstenção ficou em 21,36%, segundo os dados da apuração estadual. Dessa forma, o índice de 26,97% registrado em Alegrete ficou acima da média estadual, mostrando que, embora o município tenha reduzido a abstenção em comparação com 2024, a participação ainda ficou abaixo da registrada no conjunto do Rio Grande do Sul.

Mais de 15 mil ausentes deixam um recado para as próximas eleições

Os números das eleições de 2026 mostram uma mudança positiva em relação ao pleito municipal de 2024, quando a abstenção ultrapassou 31%. Ainda assim, 15.036 eleitores deixaram de comparecer às urnas em Alegrete.

O resultado mantém a participação eleitoral como um dos temas importantes para o município. A redução da abstenção em relação a 2024 indica maior comparecimento neste pleito, mas o percentual de quase 27% mostra que uma parcela significativa do eleitorado continua distante das urnas.

Com os resultados consolidados, Alegrete encerra as eleições gerais de 2026 com três representantes naturais do município eleitos e, paralelamente, com o desafio de ampliar ainda mais a participação do eleitorado nas próximas disputas.