Alegrete registra 5ºC em pleno novembro

Entramos no mês de novembro, isso mesmo, mas com uma temperatura mínina de 5ºC neste dia 1. Frio fora de época que mudou os figurinos nas ruas de Alegrete.

Os casacos e jaquetas novamente saíram dos armários, em plena Primavera, como se fosse inverno.

Frio em Alegrete

Pelo menos até a próxima quinta- feira, a previsão é de início de manhãs bem frias aqui no Município . O tempo vai permanecer seco e com sol aqui na Região.

Essa temperatura é por causa do La Niña em que as massas de ar frio continuam atuando na primavera, especialmente no sul e sudeste do país. E são elas que interferem na queda brusca dos termômetros. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu um alerta para esta terça-feira pelo declínio das temperaturas.

De acordo com o Inmet, essa “intensa e atípica massa de ar frio” deve atuar no país até a quinta-feira (3). A previsão de geada continua durante a semana, mas na quarta e quinta-feira deve ser registrada nas serras gaúcha e catarinense. Ainda segundo o instituto, a partir desta terça-feira os registros poderão ter recorde de frio no sul do país.