Alegrete registra acumulado de chuva muito abaixo da média nos primeiros meses do ano

O mês de maio deverá apresentar um cenário com temperaturas e chuvas acima da média. A primeira quinzena pode ter mais calor e menos chuva, enquanto a segunda quinzena pode trazer mais frio e possibilidade de geadas, especialmente em áreas de maior altitude.

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o pluviômetro automático ANA/SGB instalado no Rio Ibirapuitã, nestes quatro primeiros meses do ano, o munícipio registrou chuva acima da média em apenas um mês, nos demais ficou abaixo. Em janeiro deste ano a média histórica (1986-2024), era de 154,8 e o acumulado do mês ficou em 41,2. No mês seguinte o total de chuva foi de 163,2 mm para uma média de 122,3 para fevereiro em Alegrete. Já em março com a média histórica de 137 mm, acabou chovendo um acumulado 114 mm. Em abril, foram 99,2 mm para uma média estipulada em 166,3 mm.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os dados apresentados refletem o padrão de chuvas e temperaturas ao longo do ano, sendo as médias climatológicas calculadas com base em uma série histórica de 30 anos de observações. É possível identificar os períodos mais chuvosos e secos por meio de levantamentos realizados por sites meteorológicos.

No ano passado, já no primeiro dia de maio, em apenas uma hora, foram registrados 46,2 mm de chuva. Em apenas dois dias do mês de maio de 2024, choveu 131 mm em Alegrete, o que representou 107% da média normal para o mês, estimada em 133,1 mm. Esses dados são obtidos através da combinação de informações de estações meteorológicas e satélites do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo previsão da Metsul meteorologia nos próximos 10 dias, chove mais no Rio Grande do Sul. No caso, a chuva vai cair de forma irregular no final desta semana, mas será uma frente fria entre os dias 7 e 8 de maio que deve provocar os volumes mais altos com precipitação mais generalizada.

A tendência conforme as previsões meteorológicas para Alegrete, que até o dia 8 de maio o acumulado de chuva no município chegue a 17,3 mm. De acordo com informações do Metsul, o mês de maio é o terceiro e, historicamente, o mais frio do outono climático (trimestre compreendido entre março e maio), período em que as características climatológicas se aproximam mais do inverno, especialmente na segunda metade do mês.

Foto: Eduardo Silveira