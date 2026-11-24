Unidade prisional de Alegrete passa de 26 inscritos em 2025 para 54 neste ano. No Rio Grande do Sul, mais de 11 mil pessoas privadas de liberdade manifestaram interesse em realizar o exame, que registra crescimento de 370% nos últimos cinco anos.

O número de pessoas privadas de liberdade interessadas em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) mais que dobrou em Alegrete. Em 2025, foram registrados 26 inscritos no município. Neste ano, o número chegou a 54, representando um crescimento de aproximadamente 108%.

O avanço local acompanha uma tendência observada em todo o Rio Grande do Sul, onde a procura pelo exame tem aumentado significativamente. Na edição de 2026, 11.291 pessoas em cumprimento de pena formalizaram interesse em participar da prova, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior.

De acordo com os dados do sistema prisional gaúcho, em 2022 foram contabilizados 2.404 inscritos. Considerando os últimos cinco exames, o aumento chega a 370%. A participação proporcional à população carcerária também cresceu: passou de aproximadamente 5,5% em 2022 para 19,5% em 2026.

Os números evidenciam a ampliação da procura pela educação dentro das unidades prisionais e reforçam a importância das oportunidades de formação para pessoas que cumprem pena.

Educação como oportunidade de ressocialização

O Enem PPL possui o mesmo grau de dificuldade do exame aplicado aos demais candidatos. A avaliação é composta por quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, além de uma redação em língua portuguesa.

Os resultados podem ser utilizados para obter a certificação de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência, conforme os critérios estabelecidos para o exame.

Para o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Cesar Kurtz Rossato, o crescimento das inscrições está relacionado à prioridade institucional dada à educação como instrumento de transformação e reinserção social.

“O que queremos é que, ao deixar os muros, essas pessoas tenham condições reais de se reinserir socialmente. Por isso, o incentivo aos estudos é uma realidade que vem sendo cada vez mais fomentada dentro das unidades prisionais gaúchas”, afirma.

A superintendente da Polícia Penal, Samantha Longo, também destaca o trabalho integrado das equipes técnicas e de segurança na ampliação das oportunidades educacionais.

Segundo ela, a educação desempenha papel fundamental para tornar a reintegração social uma possibilidade concreta, sendo os resultados consequência de ações contínuas, ampliação das atividades de ensino e incentivo à participação da população prisional.

Preparação para as provas

Como forma de estimular o desempenho dos participantes, atividades preparatórias estão sendo desenvolvidas nas unidades prisionais até a realização do exame, marcada para os dias 15 e 16 de dezembro.

Praticamente todas as unidades que contam com Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Neeja) ou extensões ativas promovem aulas de reforço e simulados encaminhados pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

As inscrições são encaminhadas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pelas equipes técnicas de tratamento penal de cada estabelecimento prisional, após a manifestação de interesse dos apenados.

Em Alegrete, o crescimento de 26 para 54 participantes demonstra o aumento da procura pela oportunidade de realizar o exame e buscar novas possibilidades por meio da educação.

Mais do que números, a ampliação das inscrições representa o interesse de pessoas privadas de liberdade em investir na formação educacional, ampliar conhecimentos e construir perspectivas para o futuro após o cumprimento da pena.