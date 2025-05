Alegrete registra mais de 140 mm de chuva nas últimas 24 horas e Rio Ibirapuitã está subindo

Na madrugada desta sexta-feira (09), o município de Alegrete registrou mais 11.8 mm de chuva. Após uma quinta-feira de muita precipitação com mais de 100 mm e vários pontos alagadiços na cidade e destruição em áreas rurais o acumulado nas últimas 24 horas chega a 140,4 mm.

Com isso o nível do Rio Ibirapuitã está crescendo. Dos 1.27m do nível na manhã de ontem, hoje amanheceu em 7.31m, medição das 8h15min, se aproximando do nível de atenção (7.50m). Os dados aferidos pela CPRM, ainda registram que em 48 horas a precipitação é de 160 milímetros de chuva acumulada.

A Defesa Civil segue auxiliando a comunidade com pedidos de corte de árvores (casos emergenciais), entrega e colocação de lonas, isolamento de locais de risco e vistorias. Até o momento os bairros afetados são Vila Nova, Canudos, Santo Antonio, Bairro Macedo, Restinga, Sepé Tiaraju, Nossa Senhora da Conceição, Saint Pastous, Distrito do Passo Novo e Maria do Carmo.

Em Alegrete a Defesa Civil empregou uma força-tarefa juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros;

Secretaria da Agricultura; Infraestrutura (Parque de Máquinas); Secretaria de Desenvolvimento Social; Gabinete do Prefeito; Secretaria de Segurança (Guarda Municipal), considerando as previsões meteorológicas recebidas dos órgãos oficiais. A Defesa Civil de Alegrete continua de sobreaviso junto com os órgãos de segurança para atender situações de emergência.

De acordo com a previsão do Climatempo nesta sexta a instabilidade continua com 33 mm de chuva. Até o dia 9, já choveu 203 mm em Alegrete em maio/2025, o que representa 165% da média normal para o mês, dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).