Alegrete registra mais um óbito e chega a 47 vítimas da Covid-19

De domingo até esta sexta-feira(22), Alegrete registrou quatro óbitos pelo Sars-CoV-2. Sendo o primeiro no domingo dia 17 e, na sequência, foram contabilizadas mais mortes em decorrência da Covid-19, nos dias 19,21 e hoje, chegando a 47 óbitos.

A informação de mais uma vítima fatal do vírus foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Município, nesta tarde. Trata-se de uma mulher de 70 anos que estava hospitalizada, na UTI Covid, desde o último dia 7 de janeiro. Até o momento, não há informações se a idosa apresentava outras comorbidades.

De acordo com o Boletim Epidemiológico na noite de ontem(21), o Município tem 3.725 casos confirmados, com 2.787 recuperados, 825 estão ativos (814 em isolamento domiciliar e 10 hospitalizados positivos de Alegrete).Foram realizados 15.906 testes, sendo 12.106 negativos, 3.725 positivos e 75 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.001 pessoas. As últimas homenagens foram a cargo da Funerária Paraíso.