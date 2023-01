Alegrete registra mais um óbito e contabiliza 133 casos ativos da Covid-19

Entre a sexta-feira (13/01) e a segunda-feira (16/01), foram registrados 37 novos casos positivos para Covid-19.

Na sexta-feira (13/01), houve o registro de 25 casos positivos, sendo 11 mulheres e 14 homens na faixa etária entre 02 e 90 anos.

No sábado (14/01), foram registrados 03 casos positivos, 01 mulher e 02 homens com idades entre 40 e 79 anos.

Disparos de arma de fogo, tentativa de execução e fuga na Zona Leste; um homem foi preso em flagrante

No domingo (15/01), foi registrado 01 caso positivo, 01 mulher com 84 anos.

Já na segunda-feira (16/01), foram registrados 08 casos positivos, 02 mulheres e 06 homens com idades entre 11 e 65 anos positivaram e foram registrados 92 recuperados.

No momento, 133 casos encontram-se ativos, sendo que 02 pessoas estão internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete.

Até o momento foram realizados 63.751 testes, sendo 41.967 negativos e 21.784 positivos. Dentre os que positivaram, 21.319 encontram-se recuperados.

Foi registrado o óbito de um homem com 86 anos em decorrência de complicações da Covid-19 em 01-01-2023 com seu esquema vacinal incompleto, a avaliação para inclusão do óbito no Boletim Epidemiológico foi realizada pelo COE/RS. Foram registrados 332 óbitos por Covid-19.